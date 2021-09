Capital Renovada la red de abastecimiento de Loma Cabrera e inversiones en zonas verdes miércoles 15 de septiembre de 2021 , 15:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha señalado cómo esta actuación “viene a dar solución a los problemas que sufrían los vecinos”, al tiempo que se completará con el embellecimiento de los jardines del barrio



El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado las obras de renovación de la red de abastecimiento que, a través de Aqualia, empresa concesionaria de la gestión integral del agua, se están acometiendo en varias calles del barrio de Loma Cabrera, en concreto en la calle Jardineros, Rosales y Gardenias, con una inversión cercana a los 67.000 euros, con la consecuente renovación de pavimento y firme. Una actuación que, tal y como ha anunciado el primer edil, se completará próximamente con la mejora de tres zonas verdes en el marco del ‘Plan Botania’.



Acompañado de la concejala de Sostenibilidad Ambiental y el concejal de Distrito Bahía, Margarita Cobos y Juan José Segura, el alcalde ha supervisado el resultado de una actuación que, con una inversión total de 67.000 euros, “ha venido a mejorar la calidad de los vecinos, que sufrían averías propias de una red de abastecimiento que había llegado al final de su vida útil”. Los trabajos han consistido en la renovación de casi 300 metros de tubería, además de las conexiones domiciliarias a una treintena de viviendas.

Mejora de los espacios verdes

Una actuación completada con la renovación del pavimento y, próximamente a través de la empresa de Parques y Jardines, y bajo los criterios del ‘Plan Botania’, “se va a culminar con una importante mejora de los espacios verdes del barrio”.



En concreto, se van a desarrollar tres proyectos de revegetación de zonas verdes en calle Rosales, calle Jornaleros con calle Granja y la rotonda de entrada al núcleo urbano. Esta actuación, que comenzará en breve, va a suponer una inversión de casi 55.000 euros. Se realizará la revegetación de espacios degradados mediante el mantenimiento sostenible que, además de ofrecer ornamentación vegetal, van a contribuir a una máxima eficiencia del uso del agua mediante la modernización del riego y al aumento de la biodiversidad de flora y fauna con la selección de especies autóctonas.



“Con estas intervenciones no solo ofrecemos calidad de abastecimiento, sino que se embellece el espacio, haciéndolo un lugar más amable y, en definitiva, damos mayor calidad de vida a los vecinos”, ha señalado el primer edil.

Con sus vecinos

Durante la visita a Loma Cabrera, el alcalde ha tomado “buen nota” de todo aquello que le han ido transmitiendo los vecinos, a los que ha agradecido “el cariño con el que lo han recibido”. “Sin duda alguna, los que mejor conocen las necesidades de su barrio son los propios vecinos”, ha señalado el alcalde, que se ha comprometido a atenderlas “tan pronto sea posible”.



Para el alcalde, “todos los almerienses deben tener los mismos servicios, independientemente del barrio en el que residan”, de ahí la importancia de actuaciones como la que se está llevando a cabo en el barrio de Loma Cabrera, que viene a poner fin a los numerosos problemas que tenían sus vecinos con la red de abastecimiento. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

