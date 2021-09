Los universitarios de EEUU se forman así

miércoles 15 de septiembre de 2021 , 15:59h

El Departamento de Filología de la Facultad de Humanidades ofrece una charla de Patrick Bixby, de la Arizona State University y gran especialista en la materia, aprovechando su estancia de investigación en la Universidad de Almería





“Excelente respuesta” ha tenido una actividad singular por varios motivos, no solo por la temática de fondo y por la calidad académica, divulgativa y de gestión del protagonista, sino también por suponer la vuelta a lo presencial en lo que a conferencias del Departamento de Filología se refiere, y por el estreno de la nueva directora del mismo. Así, ha correspondido a Carmen Bretones presentar a Patrick Bixby, profesor titular de la Arizona State University, que ha impartido una charla con título muy directo y de interés para el alumnado, ‘El sistema universitario americano: estudiar una carrera en los EEUU’. Bretones, que ha sido recientemente nombrada, se ha mostrado muy satisfecha de que este haya sido su primer acto: “No podíamos empezar de un mejor modo, con alguien de este calibre, que hace charlas TED y que tiene múltiples publicaciones y un currículum excelente”.



La directora se ha alegrado de la alta asistencia que se ha tenido, “es una cuestión que interesa y llama la atención”, poniéndola como muestra de lo que se afrontará en adelante bajo su gestión: “Actividades internacionales, apertura hacia la organización de eventos que puedan traer información de otros modos de entender la educación y de otras culturas, siempre abiertos y desde la interdisciplinariedad”. En esa línea, ha gradecido la gran labor de organización de quien ha hecho posible la presencia de Patrick Bixby en el Aula Magna del Edificio C de Humanidades, profesor titular del Área de Filología Inglesa, José Francisco Fernández.



Este profesor norteamericano “ha sido responsable en su institución de convenios internacionales y acuerdos con el extranjero, ha visitado muchas universidades en nombre de la suya, es un buen conocedor del sistema americano y, por lo tanto, es una buena oportunidad para descubrir, de primera mano, las oportunidades para estudiar fuera, para ampliar horizontes”. En la Universidad del Estado de Arizona imparte clases de literatura inglesa, historia del cine y estudios culturales. Ha sido director del programa Studies Abroad y entre sus cargos administrativos tuvo la responsabilidad de establecer vínculos entre la universidad y las comunidades de nativos americanos. Es, asimismo, director del Máster en Estudios Ingleses de su facultad, así como también el coordinador del grado en Estudios sobre Discapacidad. Primero por turismo, después con motivo de una conferencia organizada por el propio Juan Francisco Fernández, esta vez acude a una UAL de la que quiere llevarse “una buena experiencia”.



El organizador ha puntualizado que la estancia de Patrick Bixby se va a producir en torno a su conocimiento sobre la figura de la autora irlandesa Kathleen M. Murphy, de la que ha escrito un libro: “En nuestro grupo de investigación estamos haciendo uno similar y queríamos aprender en un seminario sus técnicas de investigación”. La obra en cuestión lleva por título ‘Unaccompanied Traveler: The Writings of Kathleen M. Murphy’ (2021). Es una de sus más recientes obras, estando a punto de publicar ‘License to Travel: A Cultural History ofthe Passport’. Antes, destaca ‘A History of Irish Modernism’ (2019), siempre dentro de sus intereses académicos, que se centran en el estudio del modernismo en literatura, los estudios irlandeses, teoría poscolonial e historia de la novela. Al marge de ello, este miércoles 15 de septiembre “ha trazado una amplia panorámica de la enseñanza universitaria en su país, las posibilidades para estudiantes extranjeros en los Estados Unidos y el caso concreto de Arizona State University”.



José Francisco Fernández, al igual que Carmen Bretones, ha puesto en valor que “es el primer invitado desde que se pararon las visitas con la pandemia”, enfatizando que “es una forma de empezar” y sosteniendo el argumento clave de que “una universidad tiene que tener este intercambio, este flujo de profesores que van y que vienen, que intercambian ideas, foros de debate…, y esta es la primera ocasión que tenemos de volver a una cierta normalidad”.



El profesor ha manifestado que “hay mucha diferencia entre el sistema americano y el español”, empezando de antemano por el amplísimo volumen de instituciones de educación superior en EEUU: “Hay más o menos 4.000 universidades y en esta charla se han analizado muchos aspectos, borrando la imagen previa que quizá tuvieran los alumnos y dejando claro que su principal punto fuerte es la variedad, las muchas oportunidades de estudiar los más diversos campos del conocimiento”. Así, el ponente ha dado el dato exacto de su universidad, que “cuenta con 315 grados y 400 posgrados, por lo que cada persona puede estudiar lo que quiere por esa variedad, precisamente”. No solo eso, sino que está en permanente evolución: “Mi universidad ha cambiado mucho”. El marco temporal que ha puesto es el de los últimos 20 años, “mucho nuevo en el sistema”, respetando siempre lo atractivo de vivir la ‘vida universitaria’, valga la redundancia: “Conocer gente de todo el mundo, prácticas en empresa, que son muy importante en mi país, muchas oportunidades de acceder a la tecnología nueva…”.



Solo en Arizona, y hablando de internacionalización, “hay 4.000 estudiantes chicos, aunque también de otros países gracias a sus programas de intercambio”, manifestando su deseo de que pueda establecerse uno con Almería, algo que ha apoyado también el profesor José Francisco Fernández: “Queremos establecer los contactos necesarios para que, en un futuro, se pueda hacer, iniciar ese camino”. Ha querido subrayar esa doble vertiente de la visita de Bixby, ya que por un lado aportará mucho a la investigación en curso, pero a su vez ha servido para “aprender” desde un prisma de innovación docente: “El sistema americano es bastante complejo, pero mucho más flexible en diversos aspectos que el sistema español; no hay nada como conocer cómo lo hacen en otros sitios, porque siempre se puede aprender algo”.