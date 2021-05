Economía Renting de coches, por qué es la mejor alternativa para particulares viernes 21 de mayo de 2021 , 19:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia



El renting de coches, antes mayormente contratado por empresas y trabajadores autónomos, hoy se ha vuelto muy popular también entre conductores particulares. Sus muchas ventajas lo convierten en un servicio más que ideal para aquellas personas que desean disponer de un vehículo de gran calidad, sin tener que costear su mantenimiento.

Mientras que en otra época el renting de coches era un servicio frecuentemente contratado por empresas, en la actualidad ha encontrado en los conductores particulares una clientela leal. Lo cierto es que esta modalidad ofrece numerosas ventajas a quien desea tener un vehículo, sin tener que atravesar los inconvenientes que puede suponer la compra de uno. A continuación, detallamos más al respecto. En qué consiste el renting de coches

El renting de coches consiste en el alquiler de un vehículo a largo plazo, es un servicio que hace algunos años era mayormente contratado por empresas y profesionales autónomos, ya que les permitía disponer de una buena flota de vehículos para el desplazamiento de los trabajadores o para el transporte de mercancías. Con el paso del tiempo, las empresas han dejado de ser los únicos adeptos a este tipo de servicio, ya que ha probado ser también una alternativa para los particulares, a la que vale la pena recurrir.

En ocasiones, cuando se contempla la posibilidad de comprar un vehículo, tanto los precios como las condiciones pueden resultar un tanto complejas, además de que no todas las personas disponen de los recursos para costear el mantenimiento de un vehículo propio. Es en estas circunstancias cuando el renting se convierte en la mejor opción, ya que además de disponer de un coche para uso personal, mediante una cuota mensual el cliente puede contar con seguro a todo riesgo, incluyendo revisiones, averías, ITV, neumáticos e impuestos. Beneficios del renting de coches para particulares

En primer lugar, cabe destacar la cantidad de vehículos que una empresa de renting pone a disposición de los clientes para que puedan escoger el más adecuado según sus necesidades. Los vehículos tienen diferentes prestaciones, y los hay de las mejores y más reconocidas marcas del mercado, por supuesto, los precios son una variable en la que hay que reparar a la hora de elegir, ya que estos se ajustan a las características de cada vehículo, tanto como del contrato en sí, y siempre hay buenas ofertas de renting para particulares. En este sentido, la financiación es una de las principales razones por las que muchos conductores particulares eligen el renting de coches, ya que les permite acceder a los vehículos con las mejores tecnologías por precios competitivos.

La cantidad de tiempo durante el cual se podrá contar con el vehículo se especificará en el contrato, dependiendo del vehículo a alquilar y las condiciones acordadas con la empresa; por lo general, pueden ser entre 36 y 48 meses. Una vez llegue el vencimiento de ese contrato, será posible cambiar el vehículo y renovar el alquiler, pudiendo así probar distintos tipos de automóviles por precios económicos. Esta es una de las principales razones por las que cada vez más personas eligen este tipo de modalidad de alquiler frente a la compra de un vehículo, porque acceder a vehículos de alta gama y de las mejores marcas se vuelve en algo accesible.

Además, si por cuestiones laborales o personales, una vez terminado ese período fuera necesario un vehículo con otras prestaciones, entonces será tan sencillo como contactar con la empresa de renting para cambiarlo por otro. Como mencionamos algunas líneas más arriba, los catálogos de las empresas de renting se encuentran actualizados de manera permanente, ofreciendo los vehículos más modernos, entre los que se incluyen los automóviles eléctricos, que tanta popularidad han ganado debido a su funcionamiento. Por supuesto, en el caso de tener dudas con respecto a cuál podría ser el vehículo más adecuado para cada situación, los asesores de estas empresas de renting brindarán el acompañamiento necesario para que el cliente recurra a la opción que le resulte más beneficiosa. Renting de coches online

En la actualidad, poder realizar operaciones de manera virtual es una de las mayores comodidades con la que cuentan los clientes con prácticamente cualquier tipo de producto. Esta ventaja ha tocado todos los sectores del mercado, incluyendo el automotor.

Accediendo a las plataformas online de las empresas de renting hoy en día es posible descubrir increíbles ofertas, incluso ofertas mensuales, con vehículos destacados. Esta puede ser una gran manera de amortiguar el coste, especialmente poniéndolo en comparación con el gasto que supone la compraventa de un vehículo. Compra o renting

Frente al interrogante de comprar un vehículo u optar por el renting, podríamos decir que el renting tiene las de ganar, al menos para aquellos conductores que no desean (o no pueden) asumir la responsabilidad económica de poseer un vehículo, de invertir en su mantenimiento y en los seguros, o que simplemente, quieren tener la posibilidad de probar cada cierto tiempo distintos vehículos. El renting es la opción más adecuada para quienes no pueden costear de una sola vez el pago total de un vehículo y necesitan una alternativa más económica, pero no quieren renunciar a la calidad y a las comodidades. Por el contrario, el renting de coches ofrece a sus clientes los mejores vehículos, desde furgonetas, automóviles de dos puertas, automóviles de cuatro puertas, vehículos eléctricos o vehículos tradicionales, más grandes o más pequeños.

Además, los vehículos disponibles en los catálogos de una empresa de renting disponen de las últimas tecnologías, ofreciendo un mayor confort al usuario. Marcas como Volkswagen, BMW, Audi, Fiat y Jeep, son algunas de las que se caracterizan por tener las mejores prestaciones en el mercado automotor. Los vehículos más nuevos cuentan con cambio automático, sensores de aparcamiento, sistema multimedia, llave inteligente, limitador de velocidad y tapicería de la mejor calidad. Sin olvidar mencionar las prestaciones en materia de seguridad, como sistema de alarma de colisión, alertas de cambio de carril o airbags inteligentes.

