Sucesos Rescatada una patera con 14 personas martes 19 de octubre de 2021 , 07:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Salvamento Marítimo ha rescatado una patera con unos 14 varones de origen magrebí a bordo, todo ellos mayores de edad y en aceptable estado de salud, después de que un buque mercante alertara de la presencia de la infraembarcación, a la que han asistido en un primer momento. Un portavoz del servicio dependiente de Transportes ha indicado a Europa Press que ha sido sobre las 16,00 horas cuando el mercante 'Trans Chemica' ha dado un aviso sobre la presencia de la patera, a unos 50 kilómetros al sur de la capital almeriense. Desde el mercante se ha lanzado un cabo a la patera, que se ha mantenido en el costado hasta la llegada de la Salvamar Spica, que ha acudido al rescate. Así, una vez trasbordados los ocupantes de la patera, la nave ha puesto rumbo al puerto pesquero de la capital, a donde llegará a las 19,05 horas. De forma paralela, desde Salvamento Marítimo se mantiene la búsqueda de las 12 personas de una patera naufragada en la madrugada del pasado domingo, si bien el helicóptero Helimer 223 y la Salvamar Algenib han vuelto a la base para ser relevados por un medio aéreo del Frontex. Así, mientras que el helicóptero ha realizado rastreos aéreos entre tres y once millas al este de Carboneras, la Salvamar ha barrido la costa desde Garrucha hasta Carboneras para luego profundizar en su búsqueda mar adentro, sin resultados por el momento. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

