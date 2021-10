La Mesa del Tren convoca una concentración contra el "aislamiento ferroviario"

Será el 11 de noviembre, y reclamará también el tren nocturno y los cercanías

La Mesa en Defensa del Ferrocarril ha convocado para el 11 de noviembre una concentración en protesta por el "aislamiento ferroviario" de la provincia y para exigir a Renfe que se recuperen "todos los trenes que circulaban antes del inicio de la pandemia" ya que "es necesario que la provincia recupere el tren que salía a las siete de la mañana hacia Granada y el talgo del mediodía con Madrid" para avanzar hacia la normalidad así como establecer "un nuevo tren nocturno entre Almería, Granada y Barcelona".La convocatoria, que tendrá lugar sobre las 19,30 horas en las puertas de la antigua estación bajo el lema 'La estación se queda con conexión', tiene como fin hacerse eco del "sentir general de todos los almerienses" para que la estación "siga teniendo el mismo uso ferroviario para el que se construyo hace 125 años".El coordinador de la mesa, José Carlos Tejada, ha trasladado la postura "reivindicativa" de la plataforma en especial "cuando vemos dilación o inacción" y "cuando el diálogo no lleva a ninguna parte" salvo a la "movilización". "Si hay que ponerse detrás de una pancarta lo hacemos con toda naturalidad y energía, pero ojo, no somos de los de quemar contenedores en nuestras acciones. Que coja el guante quien corresponda", ha trasladado.En este sentido, ha señalado la baja ejecución de los prepuestos generales de 2021 en el impulso de la Alta Velocidad entre Almería y Murcia, de modo que 2021 será "el de la gran decepción por la ilusión que había generado esa inversión millonaria para Almería" dado que "únicamente se gastarán un diez por ciento en el mejor de los casos de los 588 millones de euros contemplados en los PGE".Según los cálculos de la mesa, de los PGE del 2021 "no se ejecutarán en torno a 540 millones de euros" que son de "inversión plurianual", lo que en la práctica supone que Adif "podrá ir pagando las certificaciones de obras que le presenten a cuenta del presente ejercicio".A este aspecto habrá que sumar los 251 millones del próximo año 2022, que están contemplados en el proyecto de presupuestos. "Si por parte del Gobierno por segundo año no cumplen con estos números, lo consideraremos un nuevo fraude para la provincia de Almería", ha advertido.Así, han apelado a las palabras del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, durante su última visita a Almería en agosto de este año para dar "un impulso" a la alta velocidad en Almería. "Si en el corto plazo no vemos la activación de las obras, la Mesa del Ferrocarril volverá a echarse a la calle para reclamar un trato justo y equitativo para con nuestra tierra", han dicho.Desde la Mesa se han quejado del "problema de interlocución muy grave" que existe con los responsables del Ministerio de Transportes que ya se inició con el exministro José Luis Ábalos, quien "no nos quiso recibir en tres años"."La nueva ministra por ahora tampoco, siguiendo la misma actitud de su predecesor no quiere sentarse con la sociedad civil de la provincia de Almería. Esto también sirve para la Consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que al parecer tampoco tiene un hueco para escuchar a nuestra plataforma ciudadana", han asegurado.

De otro lado, desde la mesa han informado que la pasada semana remitieron una carta a todos los alcaldes de los municipios del Poniente almeriense para que en la próximas semanas se firme un declaración institucional con la que pedir a medio plazo un corredor ferroviario para "descongestionar el grave colapso de comunicaciones que actualmente sufren todos sus municipios".



"A la consejera de Fomento le hemos solicitado que se elabore un informe sobre la viabilidad del proyecto", han puntualizado desde la plataforma ciudadana, que esperan se pueda determinar un espacio de consenso en el que todos los alcaldes de la zona suscriban este apoyo.



Además, la entidad prepara junto con la mesa en defensa del tren de Granada un encuentro que, inicialmente, tendrá lugar en Guadix a mitad de noviembre para firmar un manifiesto sobre la redacción de un proyecto de conexión de alta velocidad entre las provincias de Granada y Almería.



"Las últimas noticias sobre este asunto del exministro Ábalos, en las declaraciones que realizó en Valencia en el encuentro de #QuieroCorredor que dejaba la solución de esta conexión para la llegada de la alta velocidad a Almería para el próximo año 2026 nos hizo saltar todas las alarmas", han asegurado.



Ambas plataformas creen que el Ministerio de Transportes tiene que empezar a trabajar sobre esta conexión, "poniéndose como horizonte el próximo 2030, año en que teoría debería estar finalizado el Corredor del Mediterráneo hasta Algeciras y aprovechar las partidas Next Generation aprobadas por el Parlamento de Europa".