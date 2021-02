Sucesos Rescatan a un hombre herido en un acantilado de Almería viernes 19 de febrero de 2021 , 07:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Un hombre ha tenido que ser rescatado este jueves tras sufrir una lesión en una pierna y quedar atrapado en un acantilado en Almería capital, según informa el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. El suceso se ha producido a las 18,30 horas en un enclave de difícil acceso en la playa de san Telmo, cuando el afectado ha sufrido una lesión en una de sus rodillas y ha quedado atrapado en una zona de rocas junto a un grupo de amigos que no podía auxiliarlo sin ayuda. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Almería y Guardia Civil, quien ha rescatado al herido con la ayuda de una lancha. Posteriormente, ha sido evacuado a un centro hospitalario por el servicio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES). Han intervenido, asimismo, Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

