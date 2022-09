Sucesos Ampliar Rescatan del mar el cuerpo sin vida de una persona a la altura de El Cañarete lunes 12 de septiembre de 2022 , 17:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El cadáver ha sido trasladado al Puerto de Almería

Los servicios de emergencia han rescatado hoy del mar el cuerpo sin vida de una persona en la zona de el Cañarete, en Almería capital, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta. Pasadas las 13:00 horas, el Teléfono 112 ha recibido una llamada de unos alertantes que estaban pescando en el agua e informaban de que veían a una persona flotando boca abajo en el agua. De inmediato, la sala coordinadora ha activado a la Guardia Civil, así como al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a Salvamento Marítimo y a la Policía Nacional. El cuerpo ha sido trasladado al Puerto de Almería, donde se ha desplazado el equipo médico y se ha activado posteriormente el protocolo judicial. Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se ha producido el suceso. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

