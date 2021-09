Sucesos Ampliar Rescatan el cadáver de un migrante en la playa de los Muertos domingo 19 de septiembre de 2021 , 18:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





Protección Civil ha trasladado en la mañana de este domingo al puerto pesquero de Carboneras (Almería) el cadáver de un migrante de entre 40 y 45 años localizado en la playa de los Muertos, en el mismo término municipal.



Así lo han informado fuentes de Protección Civil, que han precisado que recibieron el aviso sobre las 8,45 horas de este domingo. Al lugar se desplazó también la Guardia Civil.



Una vez en el lugar y tras recibir instrucciones de la Benemérita, la organización humanitaria ha trasladado en su embarcación al migrante fallecido al puerto pesquero de Carboneras, donde ha sido puesto a disposición de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

