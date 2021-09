Sucesos Detenido un varón por su presunta vinculación con la agresión machista cerca de El Alquián domingo 19 de septiembre de 2021 , 18:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





Un varón ha sido detenido por la Policía Nacional por su posible vinculación con la agresión ocurrida este sábado en Almería capital contra una mujer de 25 años y que se investiga como violencia de género.



La mujer se encuentra este domingo ingresada en la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería estable dentro de la gravedad.



Se tuvo constancia de la agresión a las 7,00 horas de este sábado, cuando Emergencias 112 recibió un aviso de agresión a una joven en la rotonda que conecta los barrios almerienses de El Alquián, El Toyo y Retamar, camino del aeropuerto.



Sucesivamente, el 112 trasladaba esta información al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Local y a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES 061), que se movilizó al lugar de los hechos.



Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Almería han confirmado que se trata de una agresión de violencia de género y que se está instruyendo el caso.

