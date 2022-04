Capital Resuelta la avería en la red de abastecimiento de agua en el centro de Almería sábado 23 de abril de 2022 , 20:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería ha informado de que ya ha quedado resuelta la avería en la red de abastecimiento de agua en el centro de la ciudad. A través de sus redes sociales, el Consistorio almeriense ha indicado que, tras los trabajos de Equalia, la empresa que gestiona el Servicio Municipal de aguas, todas las zonas afectadas recuperarán el suministro de agua. Este sábado, una avería en la red de abastecimiento dejaba sin suministros varias zonas del centro de la capital almeriense. Equalia ha trabajado desde la madrugada para solucionar el problema. Asimismo, la concejala de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento, Margarita Cobos, así como los técnicos municipales, han supervisado los trabajos que han permitido recobrar la normalidad en el servicio. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

