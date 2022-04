Almería Ampliar La Unidad de Neonatos del Hospital de Poniente refuerza el compromiso de la Junta sábado 23 de abril de 2022 , 20:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Andalucía ha destacado este sábado que es "otra muestra de su compromiso" con la mejora de la sanidad la nueva Unidad de Neonatos del Hospital de Poniente de Almería. Así lo ha manifestado la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo (PP), quien ha sido la encargada de presentar la puesta en marcha de esta unidad, según ha trasladado la Junta en un comunicado. La Administración ha indicado que el Hospital de Poniente ha llevado a cabo un proyecto de renovación y ampliación de su Unidad de Pediatría que ha supuesto la renovación del área de Neonatología con la adecuación de espacios e instalaciones a las recomendaciones. La remodelación, en la que se han invertido en torno a 800.000 euros, ha permitido la construcción de un espacio de 347 metros cuadrados. El área ha sido visitada por la consejera junto con el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), y el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), así como el director general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, Diego Vargas, el delegado territorial de Salud y Familias en Almería, Juan de la Cruz Belmonte (PP), el director gerente del Hospital de Poniente, Pedro Acosta, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat (PP), y el alcalde Adra, Manuel Cortés (PP). Crespo ha mostrado su "reconocimiento" a los sanitarios del Hospital. La consejera ha subrayado el impulso a la sanidad porque "el gasto por habitante en sanidad ha pasado de 1.283 euros a 1.550 euros en la comunidad". "Hoy nos sentimos muy orgullosos del salto cualitativo que supondrá que este hospital se convierta en hospital universitario porque traer la facultad de Medicina a Almería significa mucho para nuestros profesionales, en formación, investigación y va a suponer mucho", ha dicho. Por su parte, Góngora ha recordado "la estrecha colaboración" que se mantiene con el centro hospitalario, mientras que Javier A. García ha valorado "el compromiso" de la Junta "con Almería" por "la continua inversión" en salud la provincia. A esta Unidad de Neonatos, se suman el Materno Infantil, el futuro hospital de Roquetas de Mar, mejoras en La Inmaculada o nuevos centros de salud. CRESPO ES "LA VOZ DE ALMERÍA" García ha asegurado que Crespo es "la voz de Almería" en el Consejo de Gobierno y que "le debemos muchísimas cosas". "Ahora mismo, Almería está en el epicentro político de las decisiones de la Junta", ha afirmado. La ampliación de la Unidad de Pediatría del Hospital de Poniente forma parte de "un amplio proyecto" de remodelación y creación de nuevos espacios que está llevando a cabo el centro hospitalario y que también supondrá la mejora de servicios como Urgencias, UCI, Hemodiálisis o Farmacia, entre otros. LA UNIDAD DE NEONATOLOGÍA La Junta ha señalado que una unidad de neonatos precisa una infraestructura "humanizada", capaz de "administrar los cuidados neonatales más avanzados a la par que proporcionar bienestar físico y ambiental óptimo para pacientes, familias y profesionales". Dada la trayectoria de este hospital, con una de las tasas de natalidad más altas de Andalucía, --2.274 nacimientos durante el año 2021 con un total de 259 ingresos neonatales-- y el enfoque de la atención hacia el bebé y la familia como "eje de todas sus iniciativas", la reforma ha permitido la creación de siete boxes en sala de observación de cuidados intermedios, tres boxes de aislamiento y dos puestos de estabilización, así como se ha dotado de un mobiliario "más funcional". El proyecto ha incluido también "la reforma completa" de las áreas para profesionales, entre las que se encuentran dos zonas de trabajo, control de enfermería, zona de preparación de farmacia y despacho de información a familiares, dos dormitorios y estar para profesionales entre otras mejoras. También ha destacado la incorporación de últimas tecnologías para el control de los pacientes a distancia; la renovación completa de la instalación eléctrica, de fontanería y de climatización; el cambio de iluminación, así como la apertura automática de puertas y el control de accesos, entre otras actuaciones importantes. Junta ha concluido que el proyecto ha conseguido crear espacios adecuados y confortables para que los padres puedan estar junto a sus hijos el mayor tiempo posible y asuman el papel de cuidadores principales de los niños a pesar de estar ingresados. PROYECTO DE AMPLIACIÓN Las obras de ampliación del Hospital de Poniente contemplan la creación de nuevos espacios en Urgencias y en las Consultas Externas de Traumatología. A ello se suman trabajos de mejora y reforma en zonas interiores del hospital en áreas como Hemodiálisis, Farmacia, Archivo o Digestivo o las de Pediatría. En Urgencias, se producirá un incremento de superficie de más de 900 m2, que se destinarán al crecimiento de la zona de atención pediátrica urgente, así como a la observación, salas de espera y consultas destinadas a la asistencia de la población adulta. Traumatología crecerá en otros 159 metros cuadrados, que también se añadirán al área de Radiodiagnóstico, ubicada en la planta superior. El director general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, Diego Vargas, ha explicado que "esta mejora da cumplimiento a la necesidad de adecuar este servicio a la atención que precisan pacientes críticos neonatales con espacios suficientemente dimensionados en número y superficie, así como de otras importantes áreas del hospital como Urgencias o UCI". El director gerente del Hospital de Poniente, Pedro Acosta, ha reiterado que "estamos ante un momento histórico para el Hospital de Poniente al coincidir este importante proyecto de ampliación del centro hospitalario con la integración al Servicio Andaluz de Salud que, sin duda veremos reflejado en una mejor respuesta a las necesidades de una población en continuo crecimiento". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.