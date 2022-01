Economía Resultados significativos de la popularidad de BTC viernes 21 de enero de 2022 , 15:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hoy en día, el mundo entero está loco por las criptomonedas como Bitcoin. Sin embargo, aunque hay muchas criptomonedas en las que puede operar e invertir su dinero, nada puede igualar la excelencia de Bitcoin. Además, hay otras opciones de trading disponibles en el mercado, como el mercado de valores y los bienes raíces, pero no son tan prominentes como las criptomonedas. Todo se debe a que la criptomoneda tiene la capacidad de brindarle una mayor tasa de rendimiento y seguridad. Además, las fluctuaciones en los precios le brindan grandes oportunidades de obtener una ganancia significativa a diario. Por lo tanto, si desea obtener ganancias considerables del trading de criptomonedas, es la mejor opción para usted. Sin embargo, en primer lugar, debe estar muy al tanto de los avances en el mercado de las criptomonedas para poder tomar la decisión correcta en el momento adecuado. El proyecto de ley de la infraestructura de las criptomonedas de la Reserva Federal Una de las potencias globales más fuertes, los Estados Unidos de América, está listo para regular las criptomonedas en el futuro. Para controlar el movimiento de las criptomonedas en el país e imponer regulaciones a los corredores, espera publicar pronto un proyecto de ley. El proyecto de ley será el interés de la Reserva Federal. El anuncio fue hecho por el presidente del país. Dijo que el proyecto de ley abriría nuevas puertas para el desarrollo del dólar estadounidense y sus tenedores. La principal razón por la que Estados Unidos de América decidió controlar la popularidad de Bitcoin en el país es su creciente demanda. Como el valor del dólar estadounidense está en competencia con el Bitcoin, aunque no es una moneda atractiva, las tasas de inflación están aumentando en el país. Según el vacío legal de cryptocurrency trading software, las autoridades financieras de los Estados Unidos de América creen que esto se debe a la criptomoneda Bitcoin. El país se enfrenta a una inflación masiva. A medida que la gente retire dólares y los invierta en criptomonedas, se enfrentará a la inflación. Por lo tanto, la corrección de estas medidas generará un nuevo proyecto de ley que hará que los corredores registren y representen sus transacciones en criptomonedas ante la autoridad de la Reserva Federal. Controlará el movimiento y regulará las criptomonedas en el país. Además, se aplica un límite de impuestos al corredor para que se mantenga dentro de sus límites de uso de las criptomonedas y no aproveche la oportunidad máxima de su potencial. India prohibirá las criptomonedas privadas India es también una de las naciones más ricas del mundo y tiene una influencia muy significativa en otros países. Por lo tanto, la economía de la India juega un papel vital en el ecosistema global. El Banco de Reserva de la India está muy preocupado por la libre circulación de criptomonedas como Bitcoin dentro de los límites geográficos del país. Además, debido al creciente uso de la criptomoneda entre las personas, el país enfrenta muchos problemas y las autoridades están preocupadas por su impacto en el sistema financiero. Una de las razones más importantes por las que el gobernador del Banco de la Reserva de la India dijo que es un riesgo para el sistema financiero es que está disminuyendo el valor de la rupia india debido a la falta de inversión. Por lo tanto, es una grave preocupación para el país y las autoridades esperan abordarla y rectificarla. A principios de este mes, el gobierno indio tenía previsto prohibir por completo todas las criptomonedas, pero ahora ha buscado alternativas. Ahora, el gobierno indio ha reconocido el potencial de las criptomonedas para ayudar a la economía a avanzar hacia la modernización. La tecnología utilizada por las criptomonedas para las transacciones es Blockchain, y puede usarla para desarrollar toda la nación. Por lo tanto, el país espera usar los bloques de la tecnología y crear su criptomoneda principal. La idea básica detrás del lanzamiento de su moneda digital principal por parte de India es que las personas tendrán la oportunidad de confiar en el gobierno. Las criptomonedas se consideran una amenaza para la economía porque están descentralizadas. La criptomoneda principal tendrá el control del gobierno y, por lo tanto, no será completamente volátil. El gobierno podrá utilizarla y regular los precios y, el sistema financiero no estará en juego. Tales movimientos audaces del gobierno indio pueden ser un corredor hacia la apertura de nuevas puertas de desarrollo para India. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

