Economía Retira Tus Criptomonedas Desde el Intercambio a una Billetera Fría martes 01 de febrero de 2022 , 12:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Bitcoin, que ha experimentado un aumento y una caída récord en los últimos meses, sigue siendo la criptomoneda más popular. Y las fluctuaciones en la tasa hacen que muchos nuevos inversores piensen en comprar BTC antes de que comience a subir nuevamente a un ritmo explosivo. Para aquellos que deciden comprar criptomonedas, no está de más comenzar una billetera. Por supuesto, también puede almacenar criptomonedas en una cuenta en el intercambio, pero la forma más confiable sería retirarla y esconderla en una especie de caja fuerte después de la compra. Incluso si el intercambio es pirateado, sus ahorros no caerán en manos de piratas informáticos. Es muy importante elegir el lugar adecuado para almacenar los ahorros en criptomonedas. Especialmente a la luz del hecho de que los estafadores están alertas y, a menudo, crean servicios completos que ofrecen abrir una billetera. Naturalmente, ya no verá bitcoins depositados en dichos almacenamientos. En este artículo, le diremos de forma general cómo hacer un retiro de sus criptomonedas a una billetera fría, además de explicar un poco sobre las billeteras frías. ¿Qué es una billetera fría? Una billetera fría es un almacenamiento de criptomonedas que no está conectado a Internet. En otras palabras, todos los datos necesarios para acceder a bitcoins son invulnerables para los piratas informáticos. Es por eso que las billeteras frías se denominan la forma más segura de almacenar criptomonedas. Tales billeteras son adecuadas para el almacenamiento a largo plazo de criptomonedas. En ellos, puede mantener sus inversiones durante años con la esperanza de un aumento en la tasa. No será posible realizar una transacción rápida con una billetera de este tipo, así como retirar dinero de ella, por lo que sería mejor tener una billetera caliente por separado, de lo que hablaremos más adelante. Existen varios tipos de monederos fríos, siendo los principales monederos de hardware y de papel. El primero es un pequeño dispositivo que siempre puedes tener a mano o guardar en una caja fuerte. Las ventajas de una billetera de este tipo incluyen el anonimato: no almacena información personal sobre el usuario. ¿Cómo retirar Bitcoin a una Billetera Fría desde un intercambio de criptomonedas? A nivel general, los usuarios que pueden retirar criptomonedas desde un intercambio como https://changelly.com/es debe estar verificados para poder realizar retiros. Hay que recordar que los retiros tienen un costo de comisión, un monto de retiro mínimo y un máximo. Para ello, deberá consultar los términos y condiciones del servicio de intercambio de criptomonedas. Pasar la verificación en la mayoría de los intercambios es un paso necesario para comenzar a trabajar, sin embargo, sólo es obligatoria la confirmación de la identidad. Para hacer esto, debe proporcionar un documento de identidad, completar un breve cuestionario y cargar una foto selfie con este documento. El proceso no debería tomar más de diez minutos. La interfaz del intercambio a primera vista puede parecer complicada y oscura, pero en realidad todo es muy simple. Casi siempre a la derecha, se puede observar una lista de pares comerciales, entre ellos encontramos un par de bitcoins con la moneda que necesitamos intercambiar junto con la descripción general de la criptomoneda, por ejemplo, BTC/EUR en el caso de comerciantes de España o BTC/USD. A continuación, se debe transferir la cantidad de monedas necesarias para la venta al saldo de nuestra cuenta. Para ello, ve a la pestaña Monedero, en la parte superior derecha de la pantalla. Busque BTC en la lista de monedas y haga clic en el botón Depositar. Seremos redirigidos a la página de reabastecimiento. Presionamos el botón Crear dirección, luego de lo cual veremos la dirección de criptomoneda a la que necesita transferir monedas. Cópielo y péguelo en el campo Destinatario en nuestra billetera criptográfica. Después de un tiempo, el monto transferido irá al saldo de nuestra cuenta. Para Retirar Bitcoins a una Billetera Fría Lo primero que hay que hacer en este paso es dirigirse a su billetera fría (de hardware o de papel) y leer las instrucciones para generar una dirección de recepción de criptomonedas. Esto por supuesto va a depender del tipo de criptomoneda a retirar (Bitcoin, Ethereum, etc.). Al tener a la mano la dirección de recepción, cópiala en una hoja de bloc de notas y vaya a su cuenta de intercambio de criptomonedas. En la sección de retiro, ubique coloque la dirección copiada en el block de notas, ingrese el monto de bitcoins a retirar y haga clic en retiro. Es posible que se necesite de una verificación extra o una confirmación por correo electrónico para realizar dicho retiro Y listo, sus criptomonedas ya están alojadas en la dirección de su billetera fría. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

