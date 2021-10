Sucesos Retiradas 70 nasas de pesca ilegal que han destruido una pradera de posidonias miércoles 06 de octubre de 2021 , 12:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las trampas desmanteladas por la Guardia Civil se encontraban sujetas a una línea de 600 metros lastradas a 11 de profundidad, lo que suponía un grave riesgo para la navegación y para las especies protegidas que podían quedar atrapadas en ellas





La Guardia Civil de Almería ha localizado e intervenido el pasado jueves 30 de septiembre una línea de red de 600 metros con 70 nasas de pesca furtiva sumergidas en la costa de Retamar (Almería). Pese a que todo indica que llevaban poco tiempo fondeadas, las trampas han destruido gran parte de una amplia colonia de posidonias oceánicas, planta acuática de gran valor ecológico incluida en el catálogo de especies amenazadas de la Unión Europea.



Las nasas, redes utilizadas para la pesca pasiva con forma de embudo invertido, se encontraban lastradas a 11 metros de profundidad e incumplían diferentes preceptos legales, como disponer de balizamiento con una boya reflectante o contar con una placa que identifique la embarcación a la que pertenece.



La existencia de este tipo de redes sumergidas suponen un auténtico riesgo tanto para la navegación, como para las especies animales y vegetales que habitan en el fondo del mar, muchas de ellas bajo medidas de protección, que pueden quedar atrapadas en la misma.



Esta actuación se enmarca dentro del proyecto LIFE + Posidonia Andalucía, que puso en marcha la Unión Europea y que coordinan la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua para conservar las praderas de Posidonia oceánica que existen en el Mediterráneo andaluz y, muy especialmente, en el Poniente almeriense, y proteger así los fondos marinos.



Las trampas fueron descubiertas durante una inspección por buzos de la Guardia Civil, que consiguieron retirarlas en sucesivas y arriesgadas inmersiones. En su interior encontraron cebos y numerosas caracolas y erizos, pero no las capturas para las que habían sido fondeadas. La pronta intervención de la Guardia Civil evitó una probable captura masiva de pulpos y otras especies.



La investigación continúa abierta para localizar a los autores de los hechos, que se enfrentan a un delito medioambiental y elevadas sanciones administrativas.





Legalidad

El uso furtivo de nasas en el litoral marítimo puede conllevar sanciones administrativas de hasta 60.000 euros, en virtud del Título V de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.



