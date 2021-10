Capital Reunión de Medicina y Deporte en Almería viernes 22 de octubre de 2021 , 17:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y el Hospital Torrecárdenas arropan el encuentro en el que intervienen más de 120 expertos de máximo prestigio Esta mañana, en el Auditorio Maestro Padilla de la capital, se ha celebrado la inauguración de la sexta edición de la Reunión Medicina y Deporte, un importante encuentro que se ha convertido en uno de los principales foros de divulgación científica del país en la investigación aplicada al deporte para mejorar la calidad de vida de las personas. Las jornadas han contado con la organización del Grupo de Trabajo Neurocirugía y Deporte de SENEC (Sociedad Española de Neurocirugía). Durante los días 21 y 22 de octubre más de 120 expertos y ponentes de reconocido prestigio han intervenido en esta cita donde se han tratado todo tipo de temas relacionados con la práctica deportiva. La Reunión, como es habitual desde su origen, ha contado con las intervenciones de grandes personalidades vinculadas al deporte de máximo nivel o a la superación personal como Irene Villa, Juanito Oiarzabal o Sebastián Álvaro, entre otros. En la inauguración han participado la vicepresidenta de Diputación y diputada de Bienestar Social, Ángeles Martínez; la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, Juan José Segura; el delegado de Salud, Juan de la Cruz; el coordinador de la Reunión Medicina y Deporte, Antonio Huete; el jefe de Neurocirugía del Hospital Universitario Torrecárdenas, José Masegosa, y el gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, Juan José Segura, ha felicitado el trabajo del grupo ‘Neurocirugía y Deporte’, de la Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC), y en especial a su coordinador, el doctor Antonio Huete, “por organizar un año más en Almería esta relevante reunión”. Se pone, una vez más de relieve la buena salud de una ciudad que trabaja para potenciar deporte y vida saludable. Y lo hace, ha dicho, Segura, “gracias a un clima envidiable que convierte la ciudad en pista deportiva y gracias, también, a iniciativas como una red de carril bici de 80 kilómetros y que va creciendo un poco más, cada día. Medicina y deporte son vasos comunicantes que se insuflan oxígeno mutuamente y Almería, con una sanidad de calidad gracias a sus buenos profesionales, y el impulso de pautas deportivas, es, cada día, más saludable”. La vicepresidenta de Diputación ha puesto el acento sobre la relevancia de estas jornadas que “vemos como año tras año sube el nivel. La provincia de Almería se convierte en capital para realizar congresos de estas características donde se habla de algo tan importante como medicina y deporte y de las excelencias que tiene nuestra provincia para la práctica deportiva en cualquier época del año. Y, sobre todo, el cariz especial que tiene este evento al celebrarse tras la pandemia. La Diputación siempre impulsará iniciativas como esta que convierten a nuestra tierra en epicentro de la ciencia y su divulgación. Tenemos que salir de aquí diciendo que en Almería tenemos un medicamente que evitaría el desarrollo muchísimas enfermedades: el deporte”. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha destacado “el valor de estas VI Jornadas ya consolidadas y con gran reconocimiento en el panorama nacional gracias al esfuerzo del doctor Antonio Huete”. En este sentido ha mostrado “el apoyo del Gobierno andaluz a una iniciativa en la que medicina y deporte se dan la mano en una provincia que invita a la práctica deportiva en todos sus espacios”. Además, el delegado territorial de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte, ha asegurado que "con el desarrollo de estas jornadas impulsadas por Huete, se coloca a Almería en el mapa de los grandes congresos médicos a la vez que proyectamos la oferta de hábitos de vida saludable de nuestra provincia". El gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas ha elogiado la coordinación de Antonio Huete y ha señalado que “hay que manifestar el agradecimiento de traer un foro como este a una ciudad como Almería, que enriquece el panorama cultural y formativo. Como gerente, quiero hacer un reconocimiento especial por haber contado con tantos profesionales del Hospital Torrecárdenas”. El coordinador de las jornadas y neurocirujano, Antonio Huete, ha dado las gracias a todos los participantes y a las instituciones que han apostado por esta iniciativa y ha recordado que “el deporte traspasa fronteras y la provincia de Almería es el espacio ideal para que fluya la salud y el deporte a todos los niveles”. El jefe de Neurocirugía de Torrecárdenas ha ensalzado “el papel de Almería para jugar en primera división en todo: en medicina, futbol investigación, conocimiento…, somos una provincia para comernos el mundo. Agradezco el apoyo de instituciones y a los ponentes que han dejado sus trabajos y tiempo libre para estar aquí y entusiasmarnos con su trabajo”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.