‘Risas por Almería’ de Diputación lleva a Paco Calavera, Kikín Fernández y Álvaro Vera a Purchena

domingo 20 de junio de 2021 , 11:01h

El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán asistió al municipio purchenero, donde destacó el lleno absoluto de la Plaza de España







El Circuito ‘Risas por Almería’ que organiza la Diputación de Almería a través del área de Cultura y Cine que ofrece las actuaciones de cuatro cómicos almerienses llegó este viernes a la Plaza de España de Purchena. En el escenario estuvieron Paco Calavera, Kikín Fernández y Álvaro Vera. Entre el público, que llenó totalmente la plaza estuvo el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán.



Guzmán ha subrayado que “este circuito, que es la primera vez que lo llevamos a cabo en la provincia, es un total acierto y me remito a lo vivido en Purchena este viernes donde el público ha acudido de forma masiva con lleno absoluto. La selección de los monólogos por parte de los cómicos hace que el público pase un rato agradable. Fue una hora y media sin parar de reír y disfrutar, en este caso, del humor de Kikín, Calavera y Álvaro”.



Los tres cómicos con esa vena tan humorística y particular que poseen fueron describiendo distintas situaciones vividas en la vida cotidiana. Tanto Kikín como Calavera y Álvaro saben darle ese toque tan cómico y al final provocaron en el público la sonrisa. Calavera ha asegurado que lleva años yendo a ver la Alhambra en Granada, pero nunca la ve porque siempre se lía antes.



Kikín Fernández también comentó la situación vivida tras recibir una ‘cagada de una paloma’. Eso sí, no sabía muy bien que paloma era, ya que en el público se había encontrado unas aves que eran de piedra. Álvaro Vera es muy sutil en su humor y gusta mucho contando sus batallas en la ciudad.



Paco Calavera es cómico, actor, guionista, director y humorista. Su humor es surrealista, gamberro, políticamente incorrecto y contundente. Es uno de los mayores exponentes del humor de Paramount Comedy, donde ha grabado algunos de sus mejores monólogos y ha sido protagonista del espectáculo ‘10 cómicos 10’. Un clásico de la comedia en este país.



Paco Calavera ha sido uno de los invitados del programa “Ilustres Ignorantes” de Canal Plus, así como en la gira del mismo en el Teatro Cervantes de Málaga o en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, compartiendo escenario con Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi. Ha participado como protagonista del programa ‘Corto y Cambio’ del canal Comedy Central, donde comparte sketches con cómicos como David Navarro, Iñaki Urrutia, Ignatius Farray, Albert Boira…



Álvaro Vera, el cómico almeriense con mayor proyección y considerado el cómico revelación de Almería de los últimos años, llegando a consagrarse como uno de los mejores cómicos de Andalucía. Alvarito es un clásico de los locales de la provincia de Almería, así como del espectáculo “La Noche Canalla”.



También ha sido protagonista de espectáculos como ‘Almerienses por el Mundo’, ‘Veranico Azul’, ‘Vuelven por Navidad’, ‘Los vigilantes de la plancha’, ‘Tú a Punta Cana y yo al Zapillo’, ‘Aquí Sufriendo’ o ‘Resacón en Las Negras’ compartiendo escenario con Pepe Céspedes, Paco Calavera y Kikín Fernández.



Kikín Fernández, cómico, actor, director y guionista. Ha trabajado en series como ‘Aída’, ‘Mis adorables vecinos’, ‘Manolo y Benito’ y un largo etcétera. Ha protagonizado obras de teatro con actrices de primer nivel como Verónica Forqué, e incluso ha sido el director del conocido Canal Cocina.



Este almeriense se trasladó a Madrid para centrarse en el Stand-Up Comedy. Es uno de los mayores representantes del humor de Paramount Comedy, donde ha grabado algunos de sus mejores monólogos, convirtiéndose en un clásico de la comedia en nuestro país.



El ciclo acaba el viernes, 25 de junio, en la Avenida Corredera de Vélez Blanco a las 22:30 horas con la participación de Paco Calavera, Álvaro Vera y Kikín Fernández.