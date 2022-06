Rivera: ‘VOX miente sobre la deuda del Ayuntamiento de El Ejido2



viernes 10 de junio de 2022 , 17:54h

El concejal de Hacienda y portavoz adjunto del equipo de Gobierno, José Francisco Rivera, ha lamentado el comportamiento de los concejales del grupo municipal VOX en el pleno celebrado en el día de ayer en el que “no solo no condenaron las palabras de su candidata, la señora Olona, dedicándose a perjudicar la imagen de El Ejido, de su agricultura y de su turismo y a estigmatizar al municipio comparándolo con El Puche, sino que además mintieron a todos los ciudadanos”.

El grupo VOX se opuso de la firma de un convenio de colaboración con la Diputación de Almería para poder invertir 10 millones de euros, de los que el Ayuntamiento financia 7.5 millones y la Institución Provincial aporta 2.5 millones en la construcción del Complejo Deportivo de Almerimar y de un Pabellón en Ejido Norte, para el uso y disfrute de todos los ejidenses.

“Para justificar su voto en contra de la ejecución de estas necesarias e importantes instalaciones deportivas mienten con muy poca vergüenza diciendo que el equipo de gobierno está incrementando la deuda para financiar dichos proyectos, cuando es totalmente falso”.

Rivera aclara que “ya hemos rebajado la deuda en más de 170 millones y, además, hemos ido aumentando en estos años el ritmo inversor fruto de una gestión eficaz”. Una deuda que, tal y como explicó el interventor, “va a estar por debajo de lo previsto inicialmente en el Plan de Ajuste que, si bien preveía a cierre de año una deuda de 138 millones, finalmente las proyecciones hablan de 137 millones, lo que mejora las previsiones del Plan de Ajuste.”

Las infraestructuras deportivas se van a financiar con remanentes de tesorería. ‘Los señores de VOX no quieren que se haga absolutamente nada en El Ejido, que no se realicen infraestructuras ni se atiendan necesidades ni se mejoren servicios, y que el municipio no avance; parece que tuvieran algún interés en que nuestra realidad fuera parecida a la del Puche”.

Para terminar, señala que “no se puede permitir que mientan, es totalmente falso que aumenta la deuda del Ayuntamiento, aunque lamentablemente este es el populismo de VOX al que nos tienen acostumbrados”.