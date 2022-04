Sucesos Roba material valorado en 5.000 euros y lo vendepor 93,5 euros lunes 11 de abril de 2022 , 16:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil ha detenido en Almería a un hombre de 29 años acusado del robo de 100 perfiles de hierro valorados en unos 5.000 euros en una empresa de servicios ubicada en el polígono industrial La Juaida para después venderlos a una empresa de reciclado como chatarra por 93,5 euros. Un representante de la empresa denunció el febrero que tres personas habían abierto un agujero en una valla para acceder a la parcela de la empresa y llevarse el material, según ha indicado la Comandancia en una nota. La investigación de la Guardia Civil permitió determinar que los autores habían accedido a la finca para llevarse los perfiles, para lo que llegaron a introducir una furgoneta en la propiedad. Así, contactaron posteriormente con centros de reciclaje, lo que permitió determinar que la mercancía se había vendido a una chatarrería por 93,50 euros. Una vez reconocidos los perfiles por el representante de la empresa y devueltos, los agentes continúan la investigación hasta dar con la furgoneta, lo que facilitó la detención de uno de los sospechosos. El detenido junto con las diligencias se ha puesto disposición de un juez mientras que la operación sigue abierta para tratar de localizar al resto de implicados. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

