Rojas reclama que Diputación libere ya las ayudas a los autónomos

miércoles 10 de febrero de 2021 , 18:06h

El portavoz de VOX en la Diputación de Almería no entiende que el equipo de gobierno no haya anunciado aún la puesta en marcha de las ayudas para autónomos si están contempladas en los Presupuestos para 2021

El GP VOX en la Diputación de Almería registrará una pregunta para conocer en qué fecha se pondrá en marcha el plan de ayudas para autónomos contemplado en los Presupuestos de Diputación para 2021.



Juan Francisco Rojas ha alertado “que cada día que los autónomos almerienses están sin ayudas, estamos precipitando su extinción” y que en un momento como el actual de nada sirve poner negro sobre blanco en un papel, si las ayudas no llegan a los sectores más asfixiados por la pandemia.



El portavoz de VOX en la Diputación de Almería ha denunciado la falta de celeridad del equipo de gobierno y ha exigido que no se demore ni un día más las actuaciones necesarias para liberar los fondos para que los sectores de la hostelería, comercio no esencial, ocio nocturno y alojamiento turístico puedan tener un pequeño respiro en esta dura crisis que ya está a punto de cumplir un año de duración y de la que aún no tenemos previsiones de salir.



Rojas ha destacado que además de pensar en el hoy, hay que pensar en el mañana, y tomar decisiones con amplitud de miras, previendo que después de esta nueva ola pueden llegar otras más, por lo que hemos de estar preparados y atentos a la evolución de la pandemia.



En este sentido, el diputado provincial de VOX ha recordado que su grupo presentó una moción a pleno y que fue rechazada por el equipo de gobierno argumentando que las ayudas recogidas en la moción de VOX ya estaban contempladas en los Presupuestos.



“Ante esta respuesta por parte de Javier Aureliano García y su equipo, tan solo cabe exigirles que lideren una gestión eficaz de los recursos provinciales para salvar no solo a nuestro tejido empresarial sino a miles de puesto de trabajo que están en juego en nuestra provincia, y que se podrían perder si las administraciones públicas no muestran su respaldo inyectando liquidez”, ha concluido Rojas.