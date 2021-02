Capital El 'III Encuentro Mujer y Ciencia' se convierte en homenaje a las sanitarias miércoles 10 de febrero de 2021 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La jornada, en la que participan ocho profesionales vinculadas al Hospital Torrecárdenas y el Distrito Almería, se podrá seguir en ‘streaming’ a través del canal de YouTube del Ayuntamiento





El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, participa mañana jueves, 11 de febrero, en el 'III Encuentro: Mujer y Ciencia’ organizado por el IES Maestro Padilla y que se va a convertir en un homenaje a las mujeres del mundo sanitario. Acompañado por la directora del centro educativo, María Luisa Fernández Moya, el primer edil inaugurará la jornada en la que participan ocho profesionales almerienses del ámbito de la salud que relatarán su día a día en el ámbito de su profesión, su visión de la pandemia y responderán a las preguntas de los alumnos.



El encuentro se podrá seguir en ‘streaming’ a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Almería gracias a la colaboración del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, que se ha volcado en el apoyo a este proyecto educativo y por la igualdad, convertido en homenaje a las mujeres sanitarias.



No en vano, cada uno de los dos bloques en los que está organizado el encuentro se abre con la lectura de algunas de las cartas que los alumnos del IES Maestro Padilla han escrito a los sanitarios para agradecerles su labor durante la pandemia. Unas cartas que se han editado y publicado como libro y que bajo el título ‘Sanidad y ciencia en femenino’ están prologadas por el alcalde de Almería.



Para Fernández-Pacheco iniciativas como la del IES Maestro Padilla son reflejo del agradecimiento que la sociedad almeriense siente por los sanitarios, en especial las mujeres que han apostado por la ciencia y desempeñan su labor con una dedicación “muchas veces por encima de lo que serían sus obligaciones profesionales”. “Son almerienses que en este tiempo de pandemia que nos ha tocado vivir han antepuesto su vocación a todo lo demás”, ha destacado el alcalde.





Ocho sanitarias

El Encuentro, que dará comienzo a las diez de la mañana, comenzará con la lectura de cartas a cargo de Mario Sola Godoy, Andrea Melero García y Víctor González Trillo, alumno del aula específica y alumnos de Bachillerato del centro, para después pasar a las intervenciones de Marta Casado (médico especialista en Aparato Digestivo, H.U. Torrecárdenas), Luisa Molina Ibáñez (enfermera de la Unidad de Medicina Interna, área COVID. H.U. Torrecárdenas) e Isabel Blesa Sierra (médico especialista en Cirugía General y Aparato Digestivo. H.U. Torrecárdenas) para terminar con Carmen Fernández, farmacóloga clínica también del Hospital Universitario Torrecárdenas.



En un segundo bloque, que comenzará a las 11.45 horas, y después de una segunda lectura de cartas de alumnos a los sanitarios a cargo de Alberto Murcia y María Jesús Rodríguez, tomarán la palabra Ana María Fernández (enfermera referente escolar del Distrito Almería), María Ilenia Mata (fisioterapeuta del Área de hospitalización de Torrecárdenas), Francisca Sánchez (coordinadora de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental de Torrecárdenas) y Alejandra Gálvez (médico especialista en Aparato Digestivo del H.U. Torrecárdenas).



La jornada finalizará con una nueva ronda de preguntas a las sanitarias y unas palabras de la concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, que subraya lo “orgullosos” que los almerienses se sienten de sus sanitarias e insiste en que ese sentimiento es también hacia los jóvenes que “han demostrado su responsabilidad con los demás durante esta pandemia”. Agradece al IES Maestro Padilla su vocación de trasladar a la sociedad qué pasa en las aulas y viceversa, y anima a los alumnos a mantener eses espíritu de agradecimiento con quienes les rodean.



