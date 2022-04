Rozalén encabeza la nueva tanda de artistas de Cooltural Fest

jueves 28 de abril de 2022 , 18:28h

El mosaico musical de Cooltural Fest completa nuevas teselas y empieza a ofrecer una visión espectacular para lo que será su esperado regreso en agosto de este año, los días 19, 20 y 21 de agosto en el Recinto de Conciertos del Ferial de Almería. Rozalén encabeza la nueva tanda de confirmaciones, que se completan con Pol 3.14, Confeti de Odio, El Último Viaje, Samuraï y Astropálido, que vienen a sumarse a un cartel donde ya estaban nombres internacionales como Nathy Peluso, o de rabiosa actualidad como Izal, Rigoberta Bandini, Shinova, Arde Bogotá, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, La La Love You o Delaporte.

El festival almeriense, que organiza Crash Music junto al Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, también ha desvelado recientemente todas las medidas inclusivas que se van a aumentar e implementar en la próxima edición de la mano de la Fundación Music For All, lo que lleva a ser el festival más accesible e inclusivo de toda Europa y que también, junto a sus otras líneas de actuación social, le ha valido la certificación oficial de que cumple con los criterios que lo alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030) de manera correcta y clara y por ello se le otorga el Sello GECA de Garantía ODS 2030, a cargo de la Asociación Andaluza de Profesionales de la Gestión Cultural (GECA).

El concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha valorado “de forma muy positiva un nuevo reconocimiento que viene a confirmar que se está realizando un buen trabajo y refuerza y anima a seguir en esa línea y hacer que Cooltural Fest siga mejorando y creciendo en su proyección tal y como lo está haciendo”.

Los abonos siguen a la venta en www.coolturalfest.com, con varias opciones y promociones. Existe además la opción de abono para ‘Be Cool’, con condiciones ventajosas en las consumiciones y ubicación, además de abonos especiales para personas con discapacidad.

Nuevas medidas inclusivas

En cinco conciertos principales habrá interpretación de lengua de signos española, transmisores de vibraciones - mochilas vibratorias, subtítulos en directo, audiodescripción, listado de las letras de las canciones que serán interpretadas, sistema bucle magnético. Dichas medidas serán las mismas, y se deben se deben solicitar previamente a través de https://coolturalfest.com/accesibilidad o https://coolturalfest.com/lectura-facil. Las personas también podrán solicitar personal de apoyo para el disfrute del festival (en las web anteriores). Durante todo el festival, habrá otras medidas de accesibilidad como barras accesibles, espacios preferentes frente al escenario y una tarima con altura, asientos, baños, accesos...

Además, habrá un Punto Music For All, que contará con punto de información y asistencia inclusivo “Music for all”, préstamo de materiales para el disfrute de los conciertos (cascos para niños, tapones, muletas, sillas de ruedas...), personal de apoyo, espacio sensorialmente amable o punto de llamada para asistentes con discapacidad auditiva a través de videointerpretación visual. El año pasado ya se involucró en esta iniciativa Amaral, Love of Lesbian, Vetusta Morla, Miss Caffeina, El Kanka o Viva Suecia, por ejemplo, y personas con discapacidad auditiva pudieron disfrutar por primera vez de un concierto.

Además, las personas con diversidad funcional acreditada podrán solicitar un 20% de descuento en las entradas presentando el carnet oficial de Personas con Discapacidad (33% o superior).

Sobre las bandas confirmadas

Rozalén regresa a los escenarios en 2022 para dar continuidad a su aclamada gira 'El árbol y el bosque', con la que presenta en directo los temas de su último disco, que fue número 1 en la lista de ventas. 'Este tren', 'Y Busqué', 'El paso del tiempo' o 'Que no, que no', —esta última, Goya a mejor canción original—, son éxitos extraídos de este brillante trabajo producido por Ismael Guijarro.

Este álbum lo compone una amalgama de estilos que van desde el pop rock al son cubano, el corrido mexicano o la música disco. Todo ello con el optimismo y vitalidad que desprenden las composiciones de Rozalén; llenas de sensibilidad, positivismo e historias con las que es fácil identificarse. La presente gira, como todas las anteriores de la artista, es inclusiva al contar con Beatriz Romero, intérprete de lengua de signos. Y es que, como dictaminó el jurado del Premio Nacional de Músicas Actuales, reconocimiento que recayó este año en Rozalén, la artista no solo es una de las principales voces de la nueva canción de autor, sino también una importante activista social cuya obra se centra en defender a las minorías y comunidades más desfavorecidas en pro de la igualdad.

Pol 3,14 es un cantante solista y compositor madrileño con una importante trayectoria musical que empieza en 2010. Empezó la carrera de periodismo pero la pasión por componer le llevó a dedicarse plenamente a la búsqueda de su hueco en el panorama musical. Desde entonces no ha parado de componer ni de tocar, llevando su música por todos los rincones del país y consiguiendo una gran acogida en cada escenario que pisa. Además, su repertorio en plataformas digitales cuenta con más de 80 millones de reproducciones. El éxito de Pol 3,14 no es casualidad, ya que ha puesto música a grandes momentos del cine y la televisión como ‘La Casa de Papel’, ‘Los Hombres de Paco’, ‘Sky Rojo’ o ‘El Barco’.

Confeti de Odio es el proyecto pop del madrileño Lucas Vidaur, un veinteañero que habla desde el lado más desgarrador y autoconsciente de su ser. Su andadura en la música siempre había estado ligada a diferentes bandas (Verano, Sant Clementine, Axolotes Mexicanos...), pero, desde hace tres años, su inquietud por explorar nuevos géneros, sonidos y letras más sencillas le ha llevado a crear un proyecto desde el que exponer sus sentimientos más íntimos y contradictorios. Así, su música y sus letras convierten en la banda sonora para los días en los que uno está ‘de bajona’ y simplemente quiere que le quieran. En los últimos tiempos ha compuesto para artistas como Amaia y, sobre todo, ha escrito y preproducido la mayoría de los temas de su segundo disco, que podrá interpretar en Cooltural Fest.

El Último Viaje es una grupo chileno formada en 2012 en Santiago de Chile. Es una banda que está renovando el rock chileno con su gran sonido y versatilidad. Actualmente, el grupo ha confirmado su primera gira internacional que les tendrá durante un mes viajando a través de la profundidad de sus acordes y la energía de su ritmo. Saldrán por primera vez fuera de nuestras fronteras, estando confirmados para el Festival Perú Central, en Huancayo, en julio de 2022, y, cómo no, estarán en agosto en Cooltural Fest.

Samuraï es el resultado de saber elegir bien los referentes. Es pura contradicción y todo amor sin filtros con una voz que se va a aferrar a tus recuerdos. Sus canciones juegan con un lenguaje sencillo, propio de una nueva ola que evita lo obsceno y se embarca en el amor contado con toda la honestidad emocional. ‘Tirando Balas’, el tema más exitoso de Samuraï hasta el momento salió con su primer EP ‘CrushCrushCrush’. Un EP que se presenta como una oda a una de las canciones que se encontraban en el segundo disco de una banda de referencia para el sonido pop punk actual: Paramore. La estética emo puede tener mucha más luz que oscuridad, por ahí camina Samuraï.

Desde su constitución en 2017 las críticas nombraban a Astropålido como grupo a seguir y desde entonces la banda no ha parado de crecer. Con un primer disco, ‘Mentiras para contar la verdad’, se embarcan en una gira nacional en salas y en festivales como el Interestelar, No Sin Música, Monkey Week, Isla Go, Hype Me, Autum Music Day, Planeta Sound... y tocando junto a grandes bandas como Izal y Rufus T Firefly, demostrando un directo impactante que combina una potente base rítmica con afiladas guitarras eléctricas. Un sonido distintivo que les ha llevado a sonar en emisoras como Radio 3, Radio 5, Radio Marca, Sevilla FC Radio, Radio Betis, NeoFM, Canal Fiesta Radio... Con ‘Aún Queda para Largo’ se postulan como la próxima banda a dar el gran salto entrando en las listas de Spotify como Novedades Indie y Radar Indie. En 2022 comienzan a publicar los singles de su nuevo EP ‘Nadie Lo Sabe’.