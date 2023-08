Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Rubiales como Capone Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por domingo 27 de agosto de 2023 , 09:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Todos sabemos que defraudar a Hacienda es un delito grave, pero probablemente lo sea menos que asesinar, extorsionar, secuestrar, prostituir, torturar... y al final el gran jefe de la mafia, el capo de capi, cayó en prisión por no pagar los impuestos que le reportaban sus negocios legales con los que blanqueaba el dinero ilegal. Me refiero, claro está, a Al Capone, el famoso gánster que dominó el crimen organizado en Chicago durante los años 20 y 30 del siglo pasado. Pues bien, parece que la historia se repite con otro personaje que también ha ejercido un poder casi absoluto sobre una organización que mueve mucho dinero y pasiones: la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Me refiero, claro está, a Luis Rubiales, el polémico presidente de la RFEF que lleva cinco años al frente de la misma. Rubiales ha sido acusado de múltiples irregularidades durante su gestión, como el despido fulminante de Julen Lopetegui a dos días del inicio del Mundial de Rusia 2018, la contratación de su amigo Luis Enrique como seleccionador nacional, el conflicto con la Liga por los derechos de televisión y los horarios de los partidos, la adjudicación a dedo de las sedes de las finales de la Copa del Rey y la Supercopa de España, o las sospechas de corrupción y malversación en la gestión económica de la RFEF... por citar solo algunas cosas, porque como no soy aficionado al deporte en general, y al fútbol en particular, todo esto me pilla un poco a trasmano. No sé si Rubiales se considera un intocable, como se llamaba la película que narraba la persecución de Capone por parte del agente federal Eliot Ness. Lo que sí sé es que yo también me siento perseguido por la RFEF, pues hace poco recibí una carta amenazante por un artículo de opinión que escribí criticando su gestión. Fíjense qué obsesión deben tener que hasta este humilde periodista de provincias es controlado desde esa institución. Así que tendré cuidado con lo que escribo, no vaya a ser que me manden a unos matones a romperme las piernas o a ponerme una bomba en el coche. Pero lo que puede acabar con su carrera no son todas esas barbaridades (no me atrevo a usar otros términos que todos tenemos en mente para evitar querellas), sino un simple beso. Un beso que le dio a una mujer a la que él creía tener derecho a besar por ser su jefe y estar contentos ambos. Un beso que fue captado por una cámara en la transmisión televisiva del Mundial de Fútbol Femenino. Como Capone, Rubiales puede caer por un delito menor en comparación con todo lo que ha hecho presuntamente, pero no por ello menos grave. ¿De verdad que no basta para celebrar la victoria, un abrazo, no basta con un beso en las mejillas o en la frente, tiene que ser en la boca? ¿De verdad que este tipo no es consciente de que en general con estas cosas -besar en la boca a una mujer que no te ha dado permiso para hacerlo ni por activa ni por pasiva- hay que tener cuidado, y que si esa mujer es una subordinada que puede pensar que si no traga puede ser despedida, más todavía? ¡Si me apuran no es cuestión de feminismo, es de pura educación elemental! Lo de Rubiales, si finalmente cae, es un ejemplo de justicia poética aplicada a un machirulo que se coge los testículos para celebrar un triunfo deportivo logrado por unas mujeres con ovarios. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1059 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes