Capital Ruiz Manuel sale por la 'puerta grande' del homenaje que le brindó la afición de Almería sábado 31 de julio de 2021 , 18:38h El concejal Diego Cruz, el diputado Manuel Guzmán y la delegada provincial de la Junta, Maribel Sánchez, se suman al reconocimiento por los 25 años de su alternativa como torero



El Teatro Apolo se convirtió ayer en una plaza de toros donde la afición rindió un merecido homenaje a Manuel Ruiz Valdivia, Ruiz Manuel, por el 25 aniversario de su alternativa como torero, una efeméride que realmente se cumplió en 2020, pero que la pandemia ha obligado, como tantas otras cosas, a celebrarla un año después. Ruiz Manuel ofreció, como es habitual en él, una clase de buen toreo, generosidad y temple, agradeciendo el apoyo de toda Almería y compartiendo la historia de un matador de toros que ha dejado huella en la afición. Al final, Ruiz Manuel salió por la puerta grande del Teatro Apolo como uno de los mejores toreros que ha tenido esta tierra.



El coso taurino del Teatro Apolo estaba adornado con los capotes de paseo de Ruiz Manuel, una afición entendida y entregada, y estuvo arropado institucionalmente por el concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, y la delegada provincial de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez, bajo la organización del Foro Cultural 3 Taurinos 3, que preside Juan Aguilera. Las imágenes proyectadas en una gran pantalla desde el nacimiento hasta sus grandes faenas, fueron salpicadas con conversaciones taurinas y el cante del Niño de las Cuevas. El matador ha afirmado que “toda la vida la he dedicado al toro, y es un regalo para mí el homenaje. Pero, por encima de mí, es bonito que nos juntemos y hablemos de lo que nos gusta, la fiesta de los toros”.



El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha afirmado que “hablar de Manuel Ruiz Valdivia, Ruiz Manuel para todos, es hablar de una persona muy generosa, que quiere a su ciudad y que lleva el nombre de Almería con orgullo por todo el mundo. Por eso, fue pregonero de la Feria de Almería y ha recibido el Escudo de Oro de Almería”. A la vez se ha referido a su faceta como director de la Escuela Taurina Municipal, “ahí fue donde se formó como matador de toros y ahora, como director, con esfuerzo y talento, Ruiz Manuel está inculcando a los jóvenes los principios básicos del toreo, tanto en el ruedo como en la vida; está enfocando a los jóvenes hasta una profesión, dura pero bonita, y está dando excelentes resultados que demuestra en la actualidad con Jorge Martínez, triunfador del Circuito de Novilladas de Andalucía”.



Por último, el concejal ha expresado que “el Ayuntamiento de Almería ha demostrado desde el primer instante su apoyo y compromiso con el mundo taurino, con los festejos de Feria, con la entrega del Capote de Paseo y con la Escuela Municipal Taurina, y estamos muy orgullosos de que la dirección esté en manos de Ruiz Manuel”.



Por su parte, el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha destacado los 25 años de valentía que ha demostrado en cada paso que ha dado Ruiz Manuel: "Tuve la oportunidad de estar contigo cuando tuviste el arrojo de iniciar una nueva etapa impulsando la Escuela Taurina, cuando te impusieron la Medalla de la Ciudad y te he estado a tu lado en esta última aventura como productor, director y acto de la serie audiovisual que estás realizando junto a Diputación para impulsar la cultura y conservar la tradición taurina: Tauromaquia Like".



Del mismo modo, Guzmán ha destacado que el torero almeriense se ha ganado a pulso durante todo este tiempo el cariño y el respeto de la sociedad almeriense: "Hoy estoy aquí sobretodo, como amigo acompañándote en un acto tan especial".



También ha intervenido la delegada provincial de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez, quien ha expresado que “el Gobierno de la Junta de Andalucía cree firmemente ben los valores de la cultura del toreo y por eso estamos trabajando en la Ley de Defensa de la Tauromaquia, y hemos organizado la segunda edición del circuito de novilladas que ha ganado Jorge Martínez, el novillero que tu apoderas, que ha salido de la Escuela Municipal Taurina de Almería”.



Maribel Sánchez ha manifestado que “Ruiz Manuel siempre ha sido un ejemplo dentro y fuera del coso, por su torería, arte y maestría, y es un ejemplo para todos aquellos jóvenes que se quieren dedicar a esta profesión, por lo que estamos encantados en sumarnos a este merecido homenaje”.



Ruiz Manuel ha agradecido las palabras de las instituciones, así como el cariño que le han expresado los aficionados, el Foro Cultura 3 Toros 3 y Almería en general. A su vez, ha recibido reconocimientos, entre otros, de Diputación y el Ayuntamiento de Almería para que siempre tenga presente el día que salió por la puerta grande del Teatro Apolo.

