Saber a quién acudir para la hipoteca

El mercado inmobiliario en España se está acercando a un nuevo boom inmobiliario, la población aumenta y es preciso cubrir una demanda que cada vez es mayor, apostar por la compra de una casa es bastante común en este país, sobre todo en estos tiempos en los que el alquiler de la vivienda no para de subir. La compra de la primera vivienda es un momento importante y especial que por normal general conlleva una serie de responsabilidades, la más importante es la de hacer frente a su financiación. España es un país de tradiciones y entre ellas se encuentra la de tener una propiedad inmobiliaria, esta tendencia parecía que iba desapareciendo en décadas anteriores, pero todo vuelve y en el sector inmobiliario se ha seguido la misma tendencia. Cambio en la tendencia hipotecaria de la población Es cierto que este cambio puede que venga provocado por los elevados precios del alquiler de la vivienda que está experimentando el mercado español, en el que el importe del alquiler es bastante elevado e incluso llega a caracterizarse por una cuota superior a la de una hipoteca, es una inversión en un bien que nunca va a ser de propiedad. Desgraciadamente, la enorme inversión que hay que realizar en la compra de una vivienda es bastante elevada y muy pocas son las personas que pueden adquirir este bien sin necesidad de financiación. A colación de lo anterior, surge la más que conocida figura del préstamo hipotecario en el que se produce una financiación por parte de la entidad bancaria a la persona física para poder realizar la compra de una vivienda. Entre entidad bancaria y persona física acuerdan una serie de garantías a la hora de realizar la devolución del importe prestado, comprometiéndose la persona en cumplir tal importe en una serie de años y con unos intereses acordados entre ambas partes mediante la firma de un contrato. Lo habitual es que el pago de este préstamo se devuelva en cuotas mensuales que, dependiendo del tipo de hipoteca, pueden variar o mantenerse en un mismo importe. En el hipotético caso de que la persona no pudiera hacer frente a este pago acordado con antelación, la misma entidad bancaria puede llegar incluso a ejecutar tal vivienda. Siempre hubo bancos y bancos En la actualidad, para gestionar un préstamo hipotecario podemos optar por EVO Banco, un banco innovador y actual que pone a disposición de sus clientes todo tipo de beneficios. Las hipotecas de EVO Banco se posicionan como una interesante alternativa en el sector. EVO Banco cuenta con un gran recorrido en la actualidad, de hecho, son muchas las personas que han confiado en este banco que presenta un crecimiento considerable y cuya característica principal es la de abogar por el bienestar de sus clientes, eliminando muchas de las comisiones y gastos hipotecarios. La satisfacción de sus clientes es apreciable a simple vista, ya que la confianza que depositan en su entidad bancaria, EVO Banco, es completa gracias a su transparencia, a su simplicidad y a su renovación constante en busca de los mejores productos y condiciones para ellos, sus clientes. En las hipotecas de EVO Banco no hay comisiones, ni de estudio, ni de apertura, ni de amortización. En EVO Banco se presentan distintos tipos de hipotecas, adaptadas a cada cliente, desde aquellas con tipo variable y flexible, perfectas para los clientes que no les importa correr algo de riesgo, a otras con interés a tipo fijo durante toda la durabilidad del préstamo hipotecario para los más conservadores. Son muchas las opciones que se presentan desde EVO Banco, una entidad fresca y distinta que está revolucionando el sector en el país.

