Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar ¿Sabes cuanto gastará el Ayuntamiento de Almería en cartas? lunes 06 de febrero de 2023 , 15:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Gobierno Local aprueba además ayudas familiares, 27 expedientes, por importe de 34.600 euros

El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado, en Junta de Gobierno Local, a la empresa ‘Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.’ el contrato, en tres lotes diferentes, de los servicios de correspondencia, notificaciones y paquetería, por un importe de 1.198.272,53 euros. El plazo de duración de este contrato será de un año, que podrá ser prorrogado por un plazo de otro año más. La portavoz municipal del Equipo de Gobierno, Ana Martínez Labella, ha significado la importancia que tiene este contrato en el ámbito de la gestión municipal y como parte de los procedimientos administrativos que se siguen. “De todos es conocido que, en la mayoría de los casos, precisan de la práctica de la notificación de los mismos, de forma especial si hablamos del Órgano de Gestión Tributaria”, ha explicado. Además, como parte de los servicios que se incluyen dentro de este contrato están los de paquetería y/o mensajería urgente, empleados para el envío de expedientes voluminosos, instrumentos musicales para su reparación o aparatos utilizados por la Policía Local y Bomberos que se envían a los laboratorios para su reparación y/o equilibrado, y burofax. Ayudas familiares Entre los acuerdos aprobados el pasado viernes en Junta de Gobierno Local se incluyó, aA propuesta del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, la aprobación expedientes de ayudas familiares por importe de 34.600 euros. En dos líneas, ayudas económicas a familias con menores y ayudas económica de emergencia social, el total de expedientes elevados a aprobación a esta última Junta de Gobierno Local fue de 27, con importes entre los 200 y los 2.000 euros. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

