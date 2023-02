Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía (Foto: Raten-Kauf) ¿Sabes dónde están los coches de segunda mano más baratos de Andalucía? lunes 13 de febrero de 2023 , 09:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los precios de los turismos de segunda mano aumentaron el pasado mes de enero en Andalucía en un 2%, situando el precio medio en 12.039 euros. A nivel nacional, el precio medio fue de 12.621 euros, un incremento del 3,3% con respecto al mismo mes de 2022. Si se compara con el mes anterior (diciembre de 2022), los turismos de ocasión bajaron un 0,9% en la comunidad andaluza y un 0,2% en todo el mercado nacional. Los coches con más de 8 años de antigüedad registraron un precio medio en Andalucía de 9.297 euros, un aumento del 1% en términos anuales. Respecto al mercado nacional, el precio medio fue de 9.432 euros, con un incremento del 1,6%. Respecto al mes anterior (diciembre de 2022), el precio de estos coches en Andalucía subió un 0,2% y en el conjunto nacional un 0,3%. Estos vehículos supusieron el 68,9% del mercado de segunda mano en la comunidad, frente al 62,1% a nivel nacional. La provincia de Granada fue la que registró el mayor alza de los precios el mes de enero, con una subida del 9,6%, mientras que en Sevilla el aumento fue del 0,1%. El precio medio de los turismos de segunda mano aumentó en enero un 3,3% comparado con el mismo mes de 2022, situando el precio medio en 12.621 euros. En comparación con el mismo mes de 2019, antes de la caída de precios debido al COVID-19, los coches usados sólo aumentaron un 4,8%. En términos mensuales, el precio del mercado de ocasión moderó el aumento en enero a un 0,2%, frente al incremento del 2,2% del mes de diciembre. Los coches con más de 8 años de antigüedad registraron un aumento de precios en enero del 1,6% comparado con el mismo mes de 2022, lo que supone la mitad del incremento del conjunto del mercado, y un 0,3% con respecto al mes de diciembre de 2022. Respecto a la antigüedad, el 62,1% de los turismos vendidos el pasado mes superaron los 8 años, una cifra similar a la del año anterior. No obstante, tres provincias se sitúan por debajo del 50%: Madrid (45,6%), Barcelona (48,7%) y Toledo (47,3%). Esto se debe a la presencia de grandes flotas en Madrid y Barcelona, así como a la especialización de turismos de kilómetro cero o de menos de un año procedentes del rentacar en Toledo. Los precios en el mercado total de turismos varían entre las diferentes comunidades autónomas y también según la edad del vehículo. Madrid encabeza el ranking de CCAA con un precio medio de 14.714 euros, seguida de Cataluña con 12.881 euros. En el extremo opuesto encontramos Asturias, con un precio medio de 11.219 euros, si nos saltamos Canarias, donde la fiscalidad de los vehículos coloca los precios en 10.822 euros. Los turismos usados de más de ocho años presentan menores diferencias entre las diferentes CCAA, siendo Madrid el de los precios más elevados con una media de 11.014 euros. Euskadi se sitúa en segundo lugar con 9.877 euros, seguido de Canarias con 8.026 euros y Baleares con 8.647 euros. Los precios de los coches usados han aumentado un 4.7% en comparación con enero de 2019. Esto se debe principalmente a la falta de coches nuevos en el mercado, así como al aumento de los coches electrificados, que encarecen el precio medio. “Los turismos usados son en enero un 4,7% más caros que hace cuatro años, en enero de 2019. Ya el pasado año el mercado fue recuperando los precios de antes de la pandemia, cuando sufrieron una fuerte caída que supuso a muchos comerciantes pérdidas por la devaluación de sus stocks. La falta de coches nuevos ha acelerado el pasado año la recuperación de los precios, aunque también influye un perfil de coches distinto a hace cuatro años, con más unidades electrificadas que encarecen el precio medio”, señala Eric Iglesias presidente de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove). Precios de los turismos ocasión en Andalucía en enero 2023 Total mercado Turismos + 8 años Turismo 8 años/total provincia unidades precio € Variación (%) unidades precio € Variación (%) Almería 2.108 10.408 0,2 1.687 8.677 1,2 80,0 Cádiz 2.743 12.301 2,1 1.763 9.378 2,8 64,3 Córdoba 1.868 12.095 3,9 1.299 9.185 0,9 69,5 Granada 2.185 11.671 9,6 1.618 9.033 6,0 74,1 Huelva 1.228 11.820 4,1 898 9.184 3,5 73,1 Jaén 1.702 11.098 1,2 1.331 9.181 -0,7 78,2 Málaga 4.957 12.544 0,2 3.184 9.371 -1,1 64,2 Sevilla 4.855 12.612 0,1 3.125 9.776 -0,2 64,4 ANDALUCIA 21.646 12.039 2,0 14.905 9.297 1,0 68,9 Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.