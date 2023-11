Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Diputación Ampliar "Sabores Almería" llega a Estados Unidos viernes 10 de noviembre de 2023 , 14:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Diputación Provincial de Almería ha dado inicio a su ambiciosa estrategia de internacionalización de 'Sabores Almería' en Estados Unidos, con el presidente Javier A. García liderando una serie de encuentros clave en Miami. El objetivo principal es facilitar la exportación de productos agroalimentarios almerienses y promover la participación del sector en eventos destacados de la agroalimentación en el país norteamericano. El presidente, acompañado por el vicepresidente, Fernando Giménez, y la diputada María López Asensio, sostuvo reuniones fundamentales con las principales entidades involucradas en el comercio internacional, incluyendo a Jordi Boada de Trade Andalucía, Francisco Javier Garzón del ICEX, y el director ejecutivo de la Cámara de Comercio en La Florida, Juan Carlos Pereira. Durante el encuentro en la Cámara de Comercio, se discutió la posibilidad de iniciar la internacionalización de 'Sabores Almería' en La Florida, evaluando la agenda de ferias y estableciendo un calendario de videoconferencias para planificar acciones que faciliten la exportación de productos almerienses a Estados Unidos. La Cámara de Comercio expresó su disposición para respaldar tanto a la Diputación como a las empresas en este proceso. ICEX y TRADE elogiaron el modelo de promoción agrupada y la plataforma desarrollada por la Diputación Provincial de Almería a través de 'Sabores Almería'. Además, se comprometieron a brindar asesoramiento en la tramitación de permisos y aspectos burocráticos para facilitar la entrada de los productos almerienses en el mercado estadounidense. En una reunión separada, el presidente García se encontró con un grupo de empresarios de La Florida interesados en importar el exitoso modelo agrícola de Almería. "Quieren que exportemos nuestro conocimiento y capacidad agrícola. Vamos a establecer una relación fluida que permita visitas y misiones inversas para colaborar y llevar lo mejor de nuestro agro a Estados Unidos: nuestro know-how", afirmó García. Javier A. García destacó que este paso marca el inicio de una nueva etapa para la marca 'Sabores Almería', con la mira puesta en la presencia de los productos gourmet de la provincia en el mercado norteamericano. Recordó que la internacionalización de 'Sabores Almería' fue una meta establecida al inicio de su mandato, y ahora están comprometidos a trabajar en esa dirección para alcanzarla con éxito. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

