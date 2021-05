Almería Salud y Educación apoyan el programa ‘Rompiendo mitos’ de TEA martes 11 de mayo de 2021 , 16:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Junto al Centro InterActúa han presentado la edición de este año bajo el nombre ‘En Primera Persona’





El delegado de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte, y el delegado de Educación y Deporte, Antonio Jiménez, han presentado junto al Centro Interactúa el programa ‘Rompiendo mitos’ que se este año se desarrolla bajo el título ‘En Primera Persona’. Se trata de una iniciativa que el Centro de Atención Temprana y Desarrollo Infantil InterActúa y que consiste en informar y visibilizar sobre la diversidad funcional.



Belmonte ha puesto en valor “el desarrollo de este programa que redunda en concienciar a toda la sociedad a través de los centros educativos sobre las diferentes capacidades”. Este año, tal y como ha explicado el delegado gracias a los alumnos del IES Albaida y en concreto al Ciclo Formativo de Grado Superior de Realización de Audiovisuales y Espectáculos se ha realizado un trabajo audiovisual “que nos muestra el testimonio de familias y profesionales así como de niños con diagnóstico TEA”.



El delegado de Educación y Deporte ha agradecido al Centro Interactúa y al alumnado y profesorado del Ciclo Formativo de Realización de Audiovisuales y Espectáculos del IES Albaida su colaboración en esta iniciativa que “coloca en primer plano el testimonio real de las familias y acerca esta realidad a la sociedad en general y a las aulas en particular”.



Además, Jiménez ha destacado que “gracias a esta colaboración se combinan los procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto. Por lo que esta iniciativa está perfectamente articulada para que los estudiantes de FP se formen a la vez que contribuyen a mejorar su entorno, y esa es una de las mejores aportaciones que puede hacer la Formación Profesional actual”.



La codirectora del Centro InterActúa, Ana Fuentes, y Alicia Barquero del IES Albaida han asegurado que “con este proyecto vamos más allá de nuestra sala de tratamiento con los menores, y para hacer visible y concienciar sobre la diversidad funcional a través de los estudiantes de Secundaria”. Desde el centro han explicado que “en esta edición de 2021 y bajo el título ‘En Primera Persona’ nuestro objetivo es contar testimonios cercanos de familias y profesionales que están presentes en los primeros años de un niño con diagnóstico TEA”. Para ello el Centro InterActúa ofrece una charla sobre esta diversidad a los alumnos del módulo de realización y estos mismos a través de sus trabajos, tienen una idea que plasman en su proyectos audiovisuales.



Para finalizar han querido agradecer a las instituciones que colaboran con esta iniciativa y en concreto al IES Albaida y a sus alumnos que hacen realidad esta actividad con sus trabajos. Las proyecciones serán utilizadas en charlas, seminarios y redes sociales del centro.

