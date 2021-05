Capital El alcalde recibe al nuevo Jefe Superior de Policía de Andalucía Oriental martes 11 de mayo de 2021 , 16:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha departido con el que ya es comisario principal para las provincias de Granada, Málaga, Jaén y Almería, al que ha deseado lo mejor durante el desempeño de su nuevo cometido



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha recibido en Alcaldía al Jefe Superior de Policía de Andalucía Oriental, José Miguel Amaya Tébar, que tomaba posesión del mando de las comisarías de Granada, Málaga, Jaén y Almería el pasado 26 de abril en un acto celebrado en la capital granadina, presidido por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.



Acompañado por el comisario jefe provincial, Rafael Madrona, el Jefe Superior de Policía de Andalucía Oriental ha girado visita a las instituciones almerienses, a las que se ha presentado de forma oficial y donde ha mostrado el talante colaborador con el que quiere desempeñar su cargo. Una “colaboración permanente y activa” es la que el Ayuntamiento de Almería mantiene con el Cuerpo Nacional de Policía, ha destacado el alcalde, que ha subrayado la necesidad de que Almería siga siendo una “ciudad segura”.



Para Amaya, la colaboración institucional ha de estar encaminada a maximizar esfuerzos en la consecución de los objetivos que, tal y como dijo en su toma de posesión, marcan las nuevas líneas estratégicas de la Dirección General de la Policía, “a fin de conseguir una institución más moderna, flexible, internacional e igualitaria a través de la excelencia en la formación y la especialización de los policías”. Para ello, señalaba en Granada hace apenas unas semanas, pondrá “especial empeño en seguir siendo freno a fenómenos como el terrorismo, la trata de seres humanos y tráfico de personas, y la explotación sexual”.





Carrera profesional

Nacido en Melilla en 1958, José Miguel Amaya ha desempeñado su carrera profesional tanto en áreas operativas como de gestión. Fue nombrado jefe superior el pasado mes de marzo y tomó posesión el 26 de abril en Granada. Hasta ahora, el comisario principal ocupaba la responsabilidad de comisario provincial de Jaén.



Ingresó en la escala ejecutiva de la Policía Nacional en 1986 como inspector. Ascendió a inspector jefe en 1998 y a comisario en 2012. Entre los años 2005 y 2012 fue secretario general de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental y fue en julio de 2020 cuando accedió a la categoría de comisario principal.



Ha desarrollado su carrera profesional principalmente en la Jefatura Superior de Andalucía Oriental y en las comisarías provinciales de Málaga y de Jaén, donde ha desarrollado diversos puestos de responsabilidad tanto en el área operativa como de gestión. Cuenta con la cruz al mérito policial con distintivo rojo y dos cruces con distintivo blanco, entre otras, así como un total de 61 felicitaciones públicas.

