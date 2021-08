San Juan de los Terreros clausura la ‘V Copa Diputación de Tenis Playa’

viernes 13 de agosto de 2021 , 16:13h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Más de 100 jugadores pasarán por este torneo entre Garrucha, celebrado el pasado 25 de julio, y el municipio de Pulpí, que acogerá este domingo la clausura de un evento que consolida a la provincia como referente nacional de este deporte





Las playas almerienses del Puerto de Garrucha y San Juan de los Terreros (Pulpí, este domingo, 15 de agosto) se han convertido en las sedes de la ‘V Copa Diputación de Tenis Playa’. Más de 100 jugadores pasarán por estas playas para participar en una competición que alberga categorías sub 12, sub 16 y absoluta. El pasado 15 de julio, los aficionados pudieron disfrutar en Garrucha de un inicio de torneo que regresaba tras el parón del año pasado por la crisis sanitaria.



La Diputación de Almería apuesta por una competición en pleno desarrollo, con el objetivo de que todas las personas a las que les guste la playa y jugar con raquetas, tenga acceso a este joven deporte reglado, que es tutelado por la ITF Beach Tennis Tour a nivel mundial, guiado por la Federación Andaluza de Tenis y su Comité de Tenis Playa de Andalucía y por la RFET a nivel nacional. Este año, dos sedes determinarán, las parejas campeonas del verano 2021.



El diputado de Deportes, José Antonio García, ha destacado el tenis playa como un ejercicio fundamental para este verano: “debido a la situación que vivimos, el deporte al aire libre se ha convertido en una máxima para todos los almerienses. Nuestras playas son seguras, aplicamos todas las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias y realizamos una actividad deportiva saludable”.



Además, el diputado provincial ha puesto de relieve el desarrollo acelerado que está viviendo el tenis playa: “Es un deporte reglado que cada año va adquiriendo más importancia. Almería es la provincia andaluza donde más se practica, por lo que nos hemos convertido en una referencia nacional para un deporte que está en continuo crecimiento”.



Los promotores del evento, liderados por Gustavo Staniscia, ponen a disposición de todos los jugadores los materiales necesarios para el correcto desarrollo de la actividad. Afirma Gustavo que, la temperatura y las playas de Almería, son un plus para el tenis playa. “Seguiremos celebrando esta ‘Copa Diputación de Tenis Playa’ que cada año va sumando más gente y más protagonismo en el panorama nacional”.