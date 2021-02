Almería Sánchez Amo reelegido presidente de Verdiblanca con el doble de votos que en 2016 viernes 19 de febrero de 2021 , 09:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





Ante notario, en vivo a través de Facebook y bajo la supervisión de una Junta Electoral surgida por sorteo de entre cientos de socios activos, Antonio Sánchez de Amo ha sido reelegido este jueves presidente de Verdiblanca con más del doble de votos que cuando accedió por primera vez a este cargo en 2016. Los miembros de la nueva Junta Directiva se sienten enormemente satisfechos con la elevada participación de votantes (194), la más alta de la historia de la entidad con más de 41 años de existencia.



186 votos a favor (83 en 2016), 1 abstención y 5 nulos es el resultado del escrutinio realizado esta tarde en la sede de esta Asociación de Personas con Discapacidad ante la única candidatura presentada, después de un largo proceso de convocatorias y desconvocatorias provocadas por la pandemia y los estados de alarma decretados por el Gobierno desde mediados del pasado mes de marzo.



Francisco Sedeño Ferre (vicepresidente), María Mercedes Moreno Berenguel (secretaria), Sara Hernández Cabrera (tesorera), Lola Martín Ventaja (vocal), María del Mar Bretones Felices (vocal) y Juan Navarro Ramos (vocal) son el resto de miembros que integran la nueva Junta Directiva y que asumen con ilusión los grandes retos que han propuesto para los próximos cinco años de mandato.



Entre las previsiones de medidas a tomar en los próximos años destacan la creación de una Fundación, más becas para hijos de la plantilla que cursen estudios en FP y universidad, ayudas para trabajadores con dependientes a cargo, acciones contra la brecha digital y la construcción de dos nuevos centros, uno ocupacional y otro de fisioterapia. “Necesitamos el apoyo y la complicidad de nuestros socios, de las instituciones públicas, de agentes sociales… para seguir construyendo Verdiblanca y una sociedad inclusiva del futuro. Es decir, el futuro de las personas con discapacidad”, ha manifestado Antonio Sánchez de Amo.



En los 41 años de vida de Verdiblanca es la primera vez que se han utilizado las nuevas tecnologías para dar a conocer los resultados de los acuerdos que la asociación ha sometido a consideración de sus centenares de socios. En streaming del Facebook de la entidad, cualquier persona del mundo ha podido seguir minuto a minuto la apertura de los sobres que de forma privada han emitido los miembros de la entidad desde el pasado 1 de febrero hasta este lunes 15.



Las medidas anunciadas el pasado 28 de diciembre por el presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, para aprobar acuerdos generales de la entidad y elección de nueva Junta Directiva ha dado este fruto del que ha levantado acta la notaria almeriense Begoña Martínez-Amo. Este proceso innovador se ha desarrollado al amparo del Real Decreto Ley 8/2020, después de que voluntariado y plantilla de la organización hayan contribuido a que, con estrictas medidas de seguridad anti COVID y con total privacidad del sentido de sus votos, todos los socios de la capital que lo han deseado recibieran la documentación pertinente. A los domiciliados en el resto de la provincia les ha llegado por correo certificado con acuse de recibo.



