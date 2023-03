Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ESPAÑA Sánchez reduce mujeres en su Gobierno tras anunciar paridad por ley Abraham Benzaquén Por facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La remodelación del presidente por motivos electorales, provoca la entrada de dos hombres sustituyendo a dos mujeres El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado este lunes una remodelación de su gabinete que afecta a dos ministerios clave: Sanidad e Industria. Los nuevos titulares de estas carteras son José Manuel Miñones y Héctor Gómez, respectivamente, que sustituyen a las ministras Carolina Darias y Reyes Maroto. Ambas habían sido elegidas como candidatas del PSOE a las alcaldías de Las Palmas y Madrid en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Este cambio de ministros se produce apenas una semana después de que el propio Sánchez anunciara la aprobación de una ley de representación paritaria entre mujeres y hombres en los órganos de decisión . Esta norma, que se prevé que se apruebe mañana en el Consejo de Ministros, obligará a que haya un mínimo del 40% de cada sexo en el Gobierno, las listas electorales, los consejos de administración de las grandes empresas y los colegios profesionales . Con la salida de Darias y Maroto, el Ejecutivo cumple ahora con su propia ley de paridad, ya que el número de ministras y ministros se iguala a 11. Hasta ahora, el Gobierno de Sánchez era el más feminista de la historia de España, con un 63,6% de mujeres en el gabinete. Sin embargo, algunos sectores han criticado que el presidente haya optado por dos hombres para ocupar dos ministerios estratégicos en plena pandemia y crisis económica. Los nuevos ministros son dos políticos con experiencia en la gestión pública. José Manuel Miñones es licenciado en Derecho y fue alcalde de Ames (A Coruña) entre 2011 y 2020. Desde entonces, era delegado del Gobierno en Galicia. Héctor Gómez es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y fue diputado en el Congreso por Santa Cruz de Tenerife entre 2016 y 2020. Desde entonces, era secretario de Estado de Turismo. Ambos han expresado su agradecimiento al presidente por la confianza depositada en ellos y su compromiso con los retos que afrontan sus ministerios. Miñones ha asegurado que trabajará para garantizar la salud pública y el acceso universal a la vacunación contra el coronavirus. Gómez ha afirmado que impulsará la reactivación industrial y la transición ecológica del país. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

