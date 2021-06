Sánchez Teruel: “La causa del colectivo LGTBI es la causa del PSOE”

lunes 28 de junio de 2021 , 16:44h

El PSOE advierte del retroceso que se está viviendo en Andalucía y defiende la necesidad de que Espadas sea el próximo presidente de la Junta





El PSOE de Almería se ha sumado un año más a la celebración del Día del Orgullo, desplegando esta mañana la bandera arcoíris en la fachada de su sede de la avenida Pablo Iglesias. Con este acto simbólico, los socialistas almerienses han querido celebrar los avances en la igualdad conseguidos en los últimos años, reivindicando al tiempo que aún queda mucho por avanzar en la conquista de derechos del colectivo LGTBI.



“La causa del colectivo LGBTI es la causa del PSOE”, ha afirmado el secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, quien ha calificado de “decisivo” el paso adelante que se dará este martes, con la aprobación por el Gobierno de Pedro Sánchez del anteproyecto de la ley LGTBI.



En este sentido, ha recordado que “cada vez que ha gobernado el PSOE se han producido los grandes avances en materia de derechos y diversidad en España y que el PSOE, no sólo ha hecho suyas las reivindicaciones del colectivo LGTBI, sino que ha entendido que sin sus derechos plenamente reconocidos, nuestra democracia no sería plena”.



“Los socialistas y las socialistas defendemos la diversidad y la libertad sexual el Día del Orgullo y durante todo el año, y creemos que es un compromiso cívico que todos los partidos políticos deberían también asumir”, ha añadido el responsable del PSOE de Almería, en referencia a lo ocurrido la pasada semana en el Parlamento de Andalucía, donde no logró ser aprobada una declaración institucional en defensa del colectivo LGTBI propuesta por el PSOE, por el veto de Vox, algo que ha calificado de “devastador”.



A su juicio, el rechazo de Vox a esta cuestión “muestra el momento político que estamos viviendo en Andalucía, donde algunos proponemos avanzar por el progreso y la igualdad de derechos de todos y todas, mientras otros quieren retroceder en el tiempo”, lo que demuestra “por qué hay que cambiar el gobierno de Andalucía y por qué tenemos que volver los socialistas, liderados por Juan Espadas, a la presidencia de la Junta de Andalucía”.



“Necesitamos una sociedad donde nadie pueda vetar la igualdad, la libertad, el respeto y la tolerancia, y en esa tarea nos vamos a emplear todos los socialistas almerienses, para conseguir que Juan Espadas sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía”, ha asegurado.

Las Juventudes Socialistas, con la bandera

El acto de despliegue de la bandera ha sido organizado por las Juventudes Socialistas de Almería, quienes han señalado el Día del Orgullo LGTBI como “una reivindicación más necesaria que nunca”.



El secretario general de Juventudes Socialistas en la provincia de Almería, Juan Francisco Garrido, ha asegurado que la organización “ha estado, está y estará siempre en la lucha activa y la defensa de los derechos de este colectivo”. “Frente al odio y el rechazo que lleva por bandera la ultraderecha, nosotros somos firmes en la defensa del colectivo LGTBI y de sus justas reivindicaciones”.



En este sentido, ha defendido la necesidad de que esa defensa se produzca “más allá de las fronteras”, a la vista de que en determinados países de la UE se están poniendo en marcha políticas que atacan frontalmente a este colectivo. “Esto no podemos permitirlo”, ha advertido, antes de pedir “menos odio y más orgullo”.