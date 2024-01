Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Sánchez ya es peripatético Antonio Felipe Rubio x afelipeafelipecom/7/7/15 Más artículos de este autor Por martes 16 de enero de 2024 , 11:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El diario del régimen sanchista (El País) ha concedido una entrevista al avatar de presidente Pedro Sánchez -no olvidemos que el ejerciente en la práctica es Puigdemont-, y acaba de decir que “la verdad es la realidad”. Homenaje al sindicalismo socialista del general Perón, quien utilizó el mismo argumento para contentar a las masas cuando uno de los países más ricos del planeta pasaba hambre a causa de los desatinos del populismo. Aunque el presidente haya cursado “Philosophy for Dummies” (filosofía para torpes), aún le queda un largo trecho para discernir que aquí el orden los factores sí altera la verdad y la realidad. Apliquemos el siempre eficaz recurso del sinónimo y el antónimo para intentar entender a Pedro Sánchez. Por ejemplo, realidad es el vocablo que más rentabilidad le ha proporcionado a Pedro Sánchez, y es muy significativo que “realidad” sea la existencia de algo tangible, material y sustantivo; y, al contrario, el antónimo es la irrealidad y la inexistencia. Ahora, recuerden. Pedro Sánchez salvó los muebles de los últimos decretos llegando a pactos con los delincuentes separatistas de Junts. Les dijo que se quedarían con las competencias de Inmigración, pero era irreal e inexistente porque es exclusiva del Gobierno central. Les concedieron esto, lo otro y lo de más allá, pero luego dijeron que no era para tanto. Y lo último, según el tal Turull: si “no hay referéndum, colorín colorado”. ¡Menos lobos, noi¡ Vais a seguir exprimiendo, porque este es el único gobierno capaz de vender su dignidad al precio que sea; pero jamás lo dejaréis caer, porque se os va todo al carajo. Esa es la verdad… y vuestra realidad. Ahora veamos qué es la verdad. Verdad es certeza, evidencia, exactitud y fidelidad. Y veamos cómo es el antónimo de verdad: falsedad, mentira, embuste, engaño… O sea, Pedro Sánchez en toda su “sanchidad”. La realidad puede ser víctima de la verdad. La verdad judicial puede sentenciar sobre unos hechos que pudieron ser o no ser la realidad de lo verdaderamente pasó. Para el sanchismo, la realidad está fundamentada en la mentira. Es mentira, todo. Es mentira que no pactaría con Bildu o que padecería insomnio con Podemos. Es mentira que no habría amnistía. Es mentira lo que cobran los jubilados… y miente a Europa, y miente a Oriente y a Occidente, y a izquierda y derecha. Por tanto, la realidad puede ser la consecuencia y estar basada en una gran mentira o una serie interminable de mentiras. La única realidad de Sánchez es mantenerse en el poder, pero él sabe que eso lo consigue sosteniendo la realidad en las mentiras que nos va colgando a diario. Este presidente, que es un poco lerdo, ya desbarró con Almería y Cádiz como provincias “limítrofes” y “peripatético” como superlativo de patético. Hoy, con estas palabras publicadas en la Pravda sanchista, Sánchez se ha convertido en un auténtico peripatético, pues esa frase se le atribuye a Aristóteles cuando instruía a sus seguidores mientras iba caminando y disertando. O sea, Sánchez ya sí es peripatético y, por supuesto, patético, muy patético. Antonio Felipe Rubio Periodista

Antonio Felipe Rubio
Periodista
Dirige La Tertulia en Interalmería TV