Sucesos Sanción a un vecino de Canjáyar tras denunciarle otro por tirar enseres viernes 27 de agosto de 2021 , 10:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La actuación de los agentes se inició gracias a la colaboración de un ciudadano que avisó de la acción negligente de un vecino a través de un formulario anónimo de la web oficial de la Guardia Civil







Agentes de la Guardia Civil de Almería han levantado acta de infracción a un vecino de la localidad de Cantoria por incumplir la normativa de residuos y vertidos en materia de sanidad y medio ambiente. Esta persona, de 55 años, depositaba y acumulaba muebles y enseres en una zona rural no habilitada, situada en la barriada de El Badil del citado municipio almeriense.



La actuación se inició gracias a otro vecino de la localidad, que participó los hechos a través de uno de los formularios anónimos de colaboración ciudadana que la Guardia Civil ofrece en su web oficial. Los agentes se trasladaron al lugar indicado y comprobaron que, junto a varios contenedores de basura doméstica (orgánica, envases y papel), había un sofá, un somier y un colchón, entre otros enseres.



Tras identificar al infractor, éste reconoció ser quien había depositado junto a los contenedores el sofá, el somier y el colchón, pero que no era el responsable del resto de objetos que había acumulados en el mismo lugar.



Por todo ello los agentes levantaron acta informando que se remitirán las actuaciones a la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Almería por incumplimiento en la gestión de residuos domésticos y comerciales, recogidos en la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados.



La Guardia Civil recuerda que dispone de un canal oficial en su página web (www.guardiacivil.es) a disposición de los ciudadanos que deseen colaborar de forma anónima informando sobre posibles infracciones relacionadas con medio ambiente y protección animal, delitos telemáticos y otros hechos delictivos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.