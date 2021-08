11 partidos de Almería ocultaron datos al Tribunal de Cuentas

viernes 27 de agosto de 2021 , 06:00h

Un total de 11 formaciones políticas de la provincia de Almería han ocultado su contabilidad electoral al Tribunal de Cuentas, según el informe consultado por Noticias de Almería y que hace referencia a los comicios municipales de 2019.

Estos partidos suman un total de 36 concejales en toda la provincia, y representan a 6.365 almerienses en los distintos ayuntamientos.

Las formaciones políticas detallas son las siguientes:

AGRUPACIÓN DE ELECTORES DE PARTALOA Partaloa 7 398 AGRUPACIÓN DE ELECTORES SIEMPRE BENAHADUX Benahadux 2 386 AGRUPACIÓN DE ELECTORES [email protected] La Mojonera 10 2126 ALMERÍA VIVA Felix 3 164 CARBONERAS AVANZA Carboneras 4 1211 [email protected] CON VÉLEZ BLANCO Vélez-Blanco 4 417 GRUPO INDEPENDIENTE POR CARBONERAS Carboneras 2 841 INDEPENDIENTES POR CHERCOS Chercos 1 34 JUNTOS POR ORIA Oria 1 170 PLATAFORMA POR ADRA Adra 1 813 RIOJA PLURAL Rioja 1 105

Como resulta obvio, esta situación no ha afectado solo a formaciones almerienses, ya que no han presentado la contabilidad electoral a 1.186 formaciones en las elecciones municipales y a 3 formaciones en las elecciones a Cabildos insulares canarios. Ello supone el incumplimiento de lo contemplado en el artículo 133.1 de la LOREG y da lugar a la formulación por el Tribunal de Cuentas de la correspondiente propuesta de no adjudicación de las subvenciones contempladas en dicha Ley.

Por otro lado, cabe destacar que el Tribunal de Cuentas ha observado que dos importes de 528 y 645 euros registrados como aportaciones del partido proceden, en realidad, de los grupos políticos de Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía en el Ayuntamiento de Turre y en la Diputación Provincial de Almería, respectivamente.