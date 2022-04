Almería Se actualizan en Almería los protocolos por tsunamis viernes 01 de abril de 2022 , 16:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Subdelegación ha acogido una jornada sobre el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos Un total de 110 asistentes procedentes de distintos puntos de España han participado hoy en la jornada sobre el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos celebrada en la Subdelegación del Gobierno. La sesión ha sido clausurada este mediodía por el subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, el delegado territorial de Turismo de la Junta, Vicente García y el jefe de la Unidad de Protección Civil y Emergencias de la Delegación del Gobierno, Jesús Portillo. Este plan, aprobado en junio de 2021, crea un sistema de anticipación y alerta temprana que permite avisar de la inminencia de este tipo de emergencias tanto a las autoridades de protección civil y a los servicios públicos de emergencia, para que adopten las medidas preventivas necesarias, así como a los ciudadanos para que puedan poner en práctica protocolos de autoprotección, con especial atención a las personas más vulnerables. El objetivo del plan es establecer la organización y los procedimientos necesarios para asegurar una respuesta eficaz del conjunto de las administraciones públicas ante una emergencia por maremoto, así como los necesarios mecanismos de apoyo a los planes activados por las comunidades autónomas que en cada caso lo requieran. Su ámbito territorial de aplicación está formado por las comunidades autónomas costeras, en especial aquellas que presentan un mayor riesgo de sufrir el impacto de olas provocadas por maremotos: Andalucía, Islas Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, la Región de Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En la sesión se ha insistido en la mejora de las capacidades de autoprotección ciudadana, para que estos sepan “leer” aquellos signos que pueden anticipar un tsunami: una sacudida sísmica de intensidad anormal cerca de la costa o la retirada del mar en una playa. “Señales que, en ocasiones, han de sustituir a las señales de alerta oficial que, por desgracia, puede llegar cuando la evacuación sea más difícil”, ha apuntado Manuel de la Fuente en la clausura. El plan se apoya en el Sistema Nacional de Alerta por Maremotos (SINAM), un sistema único y coordinado capaz de detectar precozmente la generación de maremotos que puedan afectar a las costas españolas y transmitir, en el tiempo más corto posible, la información a los órganos competentes en materia de Protección Civil de los ámbitos territoriales potencialmente afectados. El SINAM se nutre de la información recopilada por la Red Sísmica Nacional; la red de mareógrafos REDMAR de Puertos del Estado; los sistemas de detección del Instituto Español de Oceanografía, así como los demás sistemas de detección marina de las distintas administraciones públicas. Este sistema nacional dispone también de las alertas emitidas por los centros regionales de aviso de maremoto establecidos en el marco del Grupo Intergubernamental de Trabajo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (IOC/UNESCO), así como por el Sistema de Alerta de Maremotos del Atlántico Noreste, Mediterráneo y Mares Adyacentes (NEAMTWS), que integra cinco centros proveedores de alertas: CENALT (Francia), IPMA (Portugal), INGV (Italia), NOA (Grecia) y KOERI (Turquía). Con la información facilitada por esta red de centros nacionales e internacionales, el SINAM puede determinar la localización y el momento de ocurrencia de un maremoto, y calcular su probable consecuencia (olas marinas gigantes -tsunami- que pueden desplazarse miles de kilómetros a velocidades de entre 500 y 1.000 kilómetros/hora con muy poca pérdida de energía). La jornada de hoy se enmarca en los distintos encuentros y cursos de formación que la Subdelegación del Gobierno, a través de su Unidad de Protección Civil, desarrolla con la Escuela Nacional de Protección Civil del Ministerio del Interior. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

