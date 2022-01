Economía Ampliar (Foto: Análisis EUR/USD | Unsplash.com) ¿Se espera que el euro suba pronto? Un microanálisis de la situación del par EUR/USD martes 04 de enero de 2022 , 11:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Si realizas operaciones de CFD en Forex en brókers online como Clicktrades o si por alguna otra razón estás al pendiente del precio del par EUR/USD, te habrás dado cuenta de que actualmente Estados Unidos parece estar superando a la eurozona en términos macroeconómicos. Ya que el tipo de cambio es la expresión de la competitividad frente al mercado internacional de un país (o conjunto de países en caso de la UE) y del estado interno de su economía. Sin embargo, Estados Unidos no está en su mejor momento, un país que parecía estarse recuperando de la crisis del coronavirus actualmente se enfrenta a una de las tasas de inflación más altas de su historia y a tasas de desempleo que no han podido recuperar. A nivel internacional parece, sin embargo, que todo va mucho mejor, con una política más abierta al mundo que la del anterior presidente, lo cual nos deja el camino abierto para especular que podría ocurrir tan pronto como en enero de 2022. ¿Qué ocurrirá con el euro en 2022? Tan pronto como el país anglosajón despierte de la resaca de las navidades, se enfrentará a un escenario bastante difícil frente al mercado internacional, principalmente por la situación económica en el interior. El gasto público se ha incrementado y las dádivas del gobierno han desincentivando el trabajo, al punto que hay una enorme tasa de deserción laboral que tan pronto como a inicios del próximo año empezará a pasar factura. Administración Biden | Unsplash.com Algunos esperan que esto mejore la posición del euro frente a la moneda norteamericana, mientras que el propio índice dólar disminuirá su valor de mercado. Proyecciones incluso ubican al par EUR/USD en $1.31, un avance del 7%. Esta tendencia marcaría el primer trimestre del año. Para mayo caería por debajo de la barrera de los $1.2, pero seguiría estando al alza, y fluctuaría de esta manera por todo 2022. A la situación en EE. UU. se le suma una recuperación más acelerada de la economía europea, incluyendo soluciones que mejoren el tránsito terrestre y mejores condiciones logísticas frente al Brexit. También se prevé un incremento en el precio del euro debido a las políticas del Banco Central Europeo, que han prevenido una caída del activo frenando la compra de bonos y el endeudamiento. ¿Qué podría ocurrir en 2023? Ya es difícil predecir qué podría ocurrir para 2022 y mientras más lejos en la línea de tiempo se intenta pronosticar lo mejor es mantener expectativas conservadoras, por lo cual es muy probable que con el tiempo el pico del euro vuelva aplanarse a medida que el índice dólar se recupere, y que para diciembre de ese año el par EUR/USD empiece a fluctuar nuevamente por debajo de la barrera de los $1.2 La situación actual de la economía plantea un escenario de crisis continuado, más aún con la amenaza del Covid-19 aún rampante y con las nuevas variantes de este presentando nuevas variantes del mismo desafío: mantenernos vivos y sanos. Por esta razón, la economía sigue pasando por períodos de incertidumbre con breves, pero importantes atisbos de recuperación. Afortunadamente la actividad económica ha vuelto a ponerse en marcha, pero en nuestra situación actual es difícil dar conclusiones acertadas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

