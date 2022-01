Sucesos Detenido el patrón de una patera en cuyo naufragio murió una persona martes 04 de enero de 2022 , 12:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Partieron de noche desde la costa de Orán hasta que fueron rescatados a 7 millas al sureste de la Punta Polacra Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a dos ciudadanos argelinos, quienes patronearon una embarcación desde las costas de Oran con 14 ciudadanos a bordo, hasta que fueron rescatados en alta mar por Guardia Civil y Salvamento Marítimo. El pasado día 03 de enero a las 02:12 horas el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Almería y la embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Spica, localizaron una embarcación neumática en la que viajaban 13 inmigrantes de origen magrebí, 12 hombres y 1 mujer, teniendo conocimiento a través de comunicado del COS de Guardia Civil que dicha patera había naufragado y que podría haber víctimas. Una vez comprobado el estado de salud de los mismos, la Policía Nacional inició una investigación tendente a determinar quién o quienes habían sido las personas encargadas de manejar los sistemas de navegación y orientación del barco, y por ello obtener un beneficio económico. Los viajeros fueron trasladados a la playa “El Merdeg”, en Orán, donde uno a uno subieron en una barca pequeña, que los trasladó hasta el bote interceptado. La vida de los integrantes de esta patera fue puesta en peligro concreto, materializándose este extremo con el fallecimiento de una de las integrantes de la misma. La embarcación utilizada para la realización del trayecto era totalmente inadecuada, tratándose de una embarcación de fibra blanca tan solo 5 metros de eslora y 2 metros de manga, propulsada por un motor Yamaha de 85 Cv, no disponía de ningún tipo de iluminación, ni contaba con chalecos salvavidas, agravándose el peligro por el mal estado de la mar. Las pesquisas policiales culminaron con el arresto de dos de los tripulantes de la embarcación, uno de ellos fue quien colocó de manera ordenada en la patera al resto de los tripulantes, y se encargó de pilotar la misma y otro que se encontraba junto al piloto, el cual se encarga de repostar el motor de combustible y manejaba el dispositivo GPS. Agentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería entregaron al grupo de investigación de esta comisaría el acta de Inspección Ocular, lo que facilitó la identificación de la fallecida en el naufragio, la hija de uno de los integrantes de la patera. Los detenidos han pasado a disposición Judicial, acusados de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros recogido en el artículo 318 bis del Código Penal y un delito de homicidio. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

