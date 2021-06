Diputación Ampliar Se inaugura la II Feria Virtual de Empleo de la Cámara de Comercio jueves 10 de junio de 2021 , 13:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Al acto han asistido Víctor Cruz, gerente de la Cámara, y Carmen Navarro, diputada de Promoción Económica y Empleo Esta mañana se ha celebrado de manera online el acto de presentación de la II Feria Virtual de Empleo, celebrada por la Cámara de Comercio con el apoyo de la Diputación de Almería, y enfocada esta vez en el sector del turismo y la hostelería. En esta edición participarán más de 30 empresas, con el objetivo de “apoyar a los jóvenes desempleados” según afirma el director de la organización, Víctor Cruz. Este evento se engloba dentro de las actuaciones que la Cámara de Comercio pretende llevar a cabo para mejorar la situación de empleabilidad de los jóvenes almerienses: la Feria está dirigida a personas menores de 30 años inscritas en el programa de Garantía Juvenil, permitiendo que los asistentes puedan asistir a cursos y talleres con el fin de mejorar su currículum, además de también ser un espacio de búsqueda de trabajo. El gerente de la Cámara introdujo también una iniciativa con la que pretenden crear un espacio virtual donde trabajadores y empleadores puedan contactar y se de la oportunidad de adaptar búsquedas y perfiles a los intereses de cada uno: un canal de empleo “abierto para todos” con diferentes funcionalidades, donde las personas que quieran contratar a alguien podrán encontrar los perfiles que mas se ajusten a sus necesidades. Estas acciones son llevadas a cabo con el objetivo de mejorar la empleabilidad en Almería, y Víctor Cruz afirma que “les daremos continuidad a lo largo del año”, pretendiendo que estos esfuerzos se mantengan y apuntando a la próxima celebración de nuevas ediciones de la Feria Virtual. Estas actividades se llevan a cabo, tal como afirma el gerente, gracias a que “la Diputación y la Cámara estamos haciendo un esfuerzo” por apoyarlas. Carmen Navarro, diputada de Promoción Económica y Empleo, también apuntó hacia la “oportunidad de oro” que supone el enfoque de este evento en hostelería y turismo: “ahora empieza la temporada alta, hay muchísimas personas que vienen de una situación de encierro, y con muchísimas ganas de salir y de disfrutar”. Ha indicado que desde la diputación hay “una especial sensibilidad” por el sector, al que se ha apoyado desde el ejecutivo con la aprobación de iniciativas como el Plan Anfitriones. Navarro afirma que “el desarrollo de la provincia sería imposible si nosotros no estuviéramos luchando para que la gente no pierda su empleo, y el que no lo tiene pueda conseguirlo”, para lo cual considera “fundamentales” iniciativas como la Feria o el propio canal de empleo. “Estamos convencidísimos de que primero hay que trabajar a nivel provincial, y hay que trabajar siempre cerca del empleador”, afirmaba la diputada, apuntando hacia el valor fundamental de eventos como este, sobre todo para los jóvenes de Almería. Esta nueva edición de la Feria se llevará a cabo los días 10 y 11 de junio, el primero de los cuales se dedicará a la celebración de los cursos y talleres. Durante la jornada de hoy se contará con horario de tarde, pero los eventos de mañana se darán sólo por la mañana. A través de este enlace podrá llevarse a cabo el registro para asistir a las diferentes actividades y tener acceso a la plataforma. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

