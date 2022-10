Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Se mantiene un dispostivo por un nuevo incendio en la Sierra de Gádor martes 25 de octubre de 2022 , 19:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Infoca trabaja con un camión autobomba y 14 bomberos para liquidar el incendio en Sierra de Gádor noticiasdealmeria.com Han ardido unas 67 hectáreas de matorral en el paraje de la Cruz de Sierra de Gádor, dentro del término municipal de Dalías, en las que también se ha visto afectado algo de pinar y alcornocal Los efectivos del Plan Infoca trabaja para rematar y liquidar el incendio forestal que se originó este lunes donde aún permanecen dos brigadas --14 bomberos forestales-- y un camión autobomba. El fuego quedó controlado sobre las 1,30 horas de la madrugada de este martes. Para su estabilización han llegado a trabajar hasta once medios aéreos y 130 bomberos forestales. De forma paralela, la Guardia Civil ha detenido a una persona por su presunta vinculación con el incendio. Desde el Ayuntamiento de Dalías han trasladado a través de sus redes sociales "mucha fuerza a todos los efectivos que trabajan de forma incansable en nuestra sierra". "Estamos a su disposición para todo lo que necesiten hasta la extinción del incendio que, esperamos, se produzca cuanto antes para ponernos a trabajar de inmediato en la recuperación de la zona afectada", ha añadido al respecto el alcalde de Dalías, Francisco Lirola. EXTINGUIDAS LAS LLAMAS EN ULEILA De otro lado, el Infoca ha dado por extinguido el incendio que se declaró a las 11,30 horas en Uleila del Campo, donde llegaron a actuar 16 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de Medio Ambiente junto a un camión autobomba, un helicóptero semipesado y un avión de carga en tierra. El fuego, que ha quedado en un conato al no haber alcanzado una hectárea de superficie, quedó finalmente extinguido sobre la medianoche de este lunes. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

