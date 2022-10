Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Fallece el bebé rescatado del incendio de Vícar martes 25 de octubre de 2022 , 19:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Al final no ha sobrevivido el bebé de apenas un año de edad que fue rescatado por un Guardia Civil del incendio que tuvo lugar en un inmueble de Vícar, en concreto en el barrio del Cosario, en la calle Lola Flores. El siniestro se produjo en la madrugada del pasado viernes, y el bebé ha fallecido en la UCI Pediátrica del Hospital Materno-Infantil del Complejo Universitario Torrecárdenas en el que ingresó tras no haber conseguido superar las afecciones que padecía. En un primer momento el bebé evolucionó favorablemente gracias a la reanimación inicial en el lugar, pero no ha logrado sobrevivir. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

