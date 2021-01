Se reinician las Acciones Socioeducativas De ERACIS Vícar







El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha destacado el trabajo que viene desarrollando el equipo ERACIS de los Servicios Sociales y que tiene su continuidad en este 2021, con su trabajo de implantación y dinamización del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas de Vícar para la mejora de la calidad de vida de los residentes en la zona y reforzando el trabajo en red, de la mano de las dos entidades del tercer sector que integran la ERACIS Vícar, Asociación At – Tawba y Asociación Movimiento por la Paz, el Desarme y la Liberación (MPDL) así como con otras entidades colaboradoras. El alcalde ha hecho referencia a la reanudación, tras el paréntesis navideño, de las distintas actuaciones y talleres puestas en marcha dentro de este programa, entre ellas las acciones formativas o distintos talleres para personas en situación o riesgo de exclusión social residentes de la zona desfavorecida La Gangosa-Vistasol.



A las actividades que se desarrollan en colaboración con el ONG MPDL como los talleres 'Adquisición de hábitos de vida saludable, 'Alfabetización digital' y 'Habilidades sociales español', éste último en su recta final, así como la Escuela de familias que desarrolla sus sesiones cada viernes en el Centro Social 'Antonio Machado' y de las que ya informó el propio alcalde la pasada semana, se suma el taller de castellano que se imparte a través de la asociación At-Tawba, los martes y jueves por la mañana y está a la espera de que retomar los talleres de castellano laboral con sesiones grupales presenciales semanales, sesiones individualizadas y personalizadas, sesiones online y acompañamiento e inscripción en ofertas de empleo; también se van a retomar las sesiones de habilidades sociales parentales en las que se tratan temáticas según las necesidades de los participantes, como las dificultades escolares o las de la relación familiar, mecanismos que favorezcan el desarrollo de sus hijos y la convivencia en familia. Además, ya están gestionando la puesta en marcha de diversas actividades de ocio y tiempo libre los fines de semana.



Por otra parte y en coordinación con la entidad Inserta Andalucía se van a retoma, a partir del 1 de febrero las sesiones del Centro de día, una iniciativa que se desarrollará de lunes a jueves, de 16 a 19 horas en las instalaciones municipales de la Casa del Maestro, de la Puebla de Vícar, reservando los viernes para las tutorías individuales. El proyecto, que cuenta con la financiación de la Obra Social 'la Caixa', se lleva a cabo gracias a la estrecha colaboración que mantienen el Ayuntamiento de Vícar y la entidad, siendo los Servicios Sociales Comunitarios del municipio los encargados principales de realizar las derivaciones de aquellos menores, jóvenes y familias que participen en el proyecto. Como ha señalado, Antonio Bonilla, "el programa desarrolla acciones socio-educativas para prevenir el fracaso escolar y potenciar los resultados académicos de menores en riesgo, y también ofrecerá un espacio de convivencia reforzado por el apoyo emocional de los profesionales, así como meriendas saludables y actividades de ocio y tiempo libre, entre otros". Hasta el pasado mes de diciembre han estado asistiendo a este centro un total d enueve menores en las instalaciones municipales de Casa del Maestro y Barrio Archilla.



Asimismo, el taller 'Competencias familiares', impartido en las mismas instalaciones, con la participación de cinco familias está pendiente de sus última citas, programada par ael próximo próximo miércoles, Un taller éste que ha sido muy bien valorado por las familias participantes. “Me ha ayudado a ser consciente de cosas de las que no me había dado cuenta y ahora tengo más interés en seguir aprendiendo cómo afrontar el día a día con mi hija”, señala una de las madres participantes. Se están dando los pasos para que en el segundo trimestre del año se vuelva a poner en marcha este taller para nuevas familias o, incluso, para que las familias participantes en la primera edición puedan seguir profundizando y ampliando conocimientos.



Por su parte, el servicio semanal de orientación laboral que se está llevando a cabo en los dos centros de servicios sociales comunitario de Vícar de la mano del dispositivo 'Andalucía Orienta' de NOESSO se retomará los jueves en el CSSC Los Colonos y los viernes en el CSSC La Gangosa en las próximas semanas. Hasta la fecha, se atiende con cita previa a unos cuatro usuarios u usuarias diarios, además de los seguimientos telefónicos.