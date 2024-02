Opinión Ampliar (Foto: malasombra) ¿Se sabe lo que se gastan en ferias y vacaciones? Juan Torrijos Arribas Más artículos de este autor Por lunes 19 de febrero de 2024 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia ¿Se conocen las facturas de los viajes a ferias y otras alegrías de nuestros políticos y sus adláteres? En estos días se anuncia que la justicia le va a exigir al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que dé a conocer los nombres de las personas que viajan con él de vacaciones a palacios y otros centros del estado pagadas con los impuestos de los ciudadanos. Es increíble que se puedan gastar el dinero de los españoles en viajes y vacaciones con amigos y compañeros sin fiscalidad alguna, es más, cuando se le piden las cuentas al político de turno, excusas, demoras en el tiempo, y a la espera de que el ciudadano, nosotros, nos olvidemos de la preguntita de marras. Menos mal que de vez en cuando algún juez viene a echar una manita al personal, seguro que es facha, dirá algún ministro de este gobierno, y anda el hombre exigiendo las pruebas de esos viajes vacacionales de la presidencia del gobierno y sus amigos que pagamos los españoles con esos impuestos con los que graban nuestra vida los simpáticos políticos que nos gobiernan. Y a todo esto el dichoso portal de transparencia, aquel que nos vendieron en su día como el mayor garante de la claridad en el manejo de los dineros públicos, anda el pobre mío con algún problema técnico, y no puede darnos a conocer el dinero que han cobrado los partidos políticos tras las últimas elecciones generales. A veces, que bien les vienen los problemas técnicos a los políticos. Gracias a ellos esconden sus intenciones, las subvenciones, y otros detalles de la política económica con la que mueven sus vidas y dejan flacas nuestras haciendas. Cuando no les cazan el móvil y sus secretitos ocultos, cuando no aparece el listo de turno y nos destripan el ordenador, aparece el problema técnico en el portal responsable, y nadie sabe lo que está haciendo el caballero con sus vacaciones, lo que cobran los partidos políticos tras las elecciones, o lo que se gastan en viajes a ferias y congresos. Hemos vivido dos ferias en las que han participado las administraciones, Junta, diputación y ayuntamientos de nuestra provincia. La junta nos queda un poco lejos, para qué le vamos a preguntar, ni caso nos va a hacer, lo sabemos, tampoco le vamos a preocupar lo más mínimo con nuestra intención. No así la provincial y las locales. ¿Cuánto ha sido el presupuesto de la institución de la calle Navarro Rodrigo en las dos ferias? Y no aparezcan con las cifras totales que los conocemos, pormenoricen las cuentas y los gastos, que hoy con los ordenatas todo se puede hacer. En cuanto a los ayuntamientos, han sido muchos los que han viajado, algunos piensan que demasiados. Luego dicen que no tienen dinero para obras, pero para viajes y fiestas nunca les faltan a estos listos de los ayuntamientos o de la diputación. No creen ustedes que tendrían que dar explicaciones de hasta el último euro gastado en los celebrados viajes a las ferias de turismo y de agricultura. Por Dios, que no se trata de que no vayan, no queremos fastidiarles unos días de jolgorio y juerga pagado por los vecinos, es de que viajen los que por obligación tenga que estar allí en representación y con trabajo por hacer, no solo por la alegría y el cachondeo de: ¡hala, todos a la feria que es gratis! Juan Torrijos Arribas Periodista 81 artículos Todos los firmantes