Seamos prudentes y responsables

Ramón Fernández-Pacheco Monterreal

domingo 02 de mayo de 2021

Escucha la noticia





Tras más de un año de pandemia, los almerienses conocemos bien el alcance real del peligro que sigue amenazando nuestra salud y nuestra economía. Durante todo ese tiempo, hemos dado sobradas muestras de responsabilidad y compromiso con la vida y de firme repulsa sobre las conductas insolidarias. Por eso ahora, cuando la campaña de vacunación empieza dar resultados visibles en la lucha contra el covid, no debemos dejar que nos deslumbre la luz que se empieza a ver al final del túnel. El virus sigue ahí fuera, y las nuevas cepas que se van conociendo pueden suponer un factor de riesgo aumentado. Por eso ahora, más que nunca, tenemos que seguir manteniendo las mismas normas de precaución que durante los momentos más complicados de la pandemia. Y aunque soy consciente de que es un mensaje que desde todas las administraciones se ha trasladado con frecuencia a los almerienses, creo que la apertura de la movilidad entre provincias y la posibilidad de desplazamientos lo hace especialmente necesario. En este sentido, la Policía Local de Almería intensificará la vigilancia del cumplimiento de las medidas antiCOVID este fin de semana festivo, que coincide con el 1 de Mayo, para prevenir y evitar infracciones la normativa vigente después de que la Junta de Andalucía haya flexibilizado las medidas tras la estabilización de la cuarta ola y el avance de la vacunación, permitiendo la movilidad entre las provincias andaluzas y la ampliación de horarios en hostelería y comercio. En este sentido, se vigilará de manera especial que no se celebren concentraciones nocturnas de jóvenes consumiendo alcohol, el cumplimiento del toque de queda entre las 23:00h. y las 06.00h., el uso obligatorio de mascarillas y el respeto a la distancia de seguridad. Insisto una vez más que estamos ante una cuestión tremendamente seria, en la que todos podemos ayudar siendo responsables, evitando contagiar y ser contagiados. Del mismo modo quiero dejar muy claro que la irresponsable insolidaridad de los infractores tendrá como consecuencia graves sanciones económicas, que pueden llegar hasta a los 600.000 euros. No hay excusas. Debemos ayudar al gran trabajo que están haciendo nuestros sanitarios con las vacunas y ser conscientes de que el virus sigue presente en nuestras calles. Y es verdad que ya queda menos para el final, pero también que llegaremos antes si actuamos responsablemente.