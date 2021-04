Matarí afirma califica de rebaja fiscal “injusta e insuficiente” la de Sánchez a los agricultores

viernes 30 de abril de 2021 , 19:36h

Para el diputado del PP es “decepcionante” que cultivos como el tomate o pepino, afectados por la virosis, no se hayan tenido en cuenta

El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Juan José Matarí, ha calificado hoy de “insuficiente” la rebaja fiscal aplicada por el Gobierno de Pedro Sánchez a los productos agrícolas en un año especialmente duro como fue 2020, en el que los agricultores, con su trabajo y esfuerzo mientras el mundo estaba confinado, consiguieron que a los hogares de toda Europa llegaran las mejores frutas y hortalizas procedentes de nuestra provincia.



Para Matarí la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno de Sánchez supone un “desprecio” al trabajo impagable de estos héroes que no dejaron ni un sólo día de acudir a su puesto de trabajo, en plena pandemia, y que además, tuvieron que soportar las inclemencias de la borrasca Gloria, que causó importantes daños a los cultivos, y la aparición de enfermedades como por ejemplo la virosis que afectó especialmente a la producción de tomate y pepino.



“El Gobierno ha vuelto a despreciar un año más a nuestros agricultores, a aquellos que sin capa ni espada consiguieron llevar salud a las mesas de toda Europa, a aquellos que han sido un referente para todos en esta pandemia y a los que Planas visitó tras la borrasca Gloria para asegurarles que el Gobierno de Pedro Sánchez los iba a tener en cuenta en la rebaja fiscal de 2020. Ahora, hemos comprobado una vez más como las promesas del ministro se han quedado en meras palabras”, ha subrayado.



El diputado del PP explica que es injusto que desde el Gobierno no valoren el trabajo, el esfuerzo y la contribución a la sociedad de un sector como el agrícola, y pide al Ejecutivo que rectifique y tenga en cuenta la situación de los agricultores de frutas y hortalizas, así como la de aquellos que se dedican a la flor cortada. Sobre este último sector Matarí ha recordado que los productores de flor cortada tuvieron que tirar a la basura todo el género producido y que han estado muchos meses sin recibir ni un euro de ingreso, por lo que pide que la rebaja fiscal que se les aplique sea 0.



Finalmente, Juan José Matarí señala que su Grupo Parlamentario va a preguntar tanto en el Congreso como en el Senado sobre la rebaja fiscal al sector agrícola y espera que desde el Gobierno recapaciten y no vuelvan a castigar a aquellos que han seguido generando salud y empleo durante los meses más duros de la pandemia.