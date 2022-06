Sucesos Seis detenidos por cultivar y guardar marihuana martes 28 de junio de 2022 , 10:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fueron incautadas 343 plantas de marihuana y 20 kilos de cogollos y picadura de marihuana Agentes de la Policía Nacional en Almería han desmantelado tres nuevas plantaciones indoor de marihuana y una guardería de cogollos de marihuana, y detenido a seis personas. Los agentes realizaron cuatro registros, dos en Calle Cuesta Callejón y dos en Avenida del Mar, localizando 343 plantas de marihuana y 20 kilos de cogollos y picadura de marihuana, 16.500 euros en efectivo, una caja de cartuchos de escopeta, 3 básculas grandes, 29 transformadores eléctricos, 29 focos, 29 bombillas, 1 filtro y 6 extractores. Uno de los inmuebles objeto del registro funcionaba como “guardería”, en él se guardaba la sustancia estupefaciente ya procesada y se dedicaba a la compra-venta de la misma. Durante el registro se comprobó que la vivienda presentaba una acometida ilegal del suministro eléctrico, por lo que se dio aviso a técnicos de la empresa ENDESA, los cuales procedieron a realizar una inspección y posterior corte del suministro eléctrico al encontrarse dicha vivienda enganchada de forma fraudulenta. Los detenidos, cuatro hombres y dos mujeres, han pasado a disposición de la Autoridad Judicial acusados de los delitos de defraudación de fluido eléctrico y contra la salud pública, siendo decretado el ingreso en prisión de cuatro de ellos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

