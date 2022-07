Provincia Seis Equipos Disputan La Liga De Verano De Fútbol Veterano De Vícar sábado 09 de julio de 2022 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se Disputa A Una Sola Vuelta, Con Cinco Jornadas Con Encuentros, De Lunes A Viernes, En La Ciudad Deportiva La actividad deportiva no cesa en el municipio de Vìcar, durante este verano, a las actividades desarrolladas en estas últimas semanas, entre ellas el Memorial Patricio López Antequera, y el Trofeo de Futbol Sala de Las Cabañuelas, se suma desde esta semana la Liga de Verano de fútbol veterano, Trofeo Villa de Vícar 2022, una de las competiciones veraniegas con más tradición en la comarca del Poniente. El alcalde de Vìcar, Antonio Bonilla, ha saludado el inicio de esta nueva edición, deseando suerte a los seis equipos que toman parte, al verse en reducida debido a la la pandemia y en aplicación de todas las medidas y normativas dictadas por las autoridades sanitarias. “Debemos congratularnos de que esta liga de veteranos, todo un clásico del verano vicario, pueda celebras de forma segura y podamos cerrar con ella la temporada futbolística en Vícar” ha señalado Antonio Bonilla. En torno a unos 150 jugadores, la mayoría de ellos mayores de treinta y cinco años, serán los que disputen esta competición que tanto calado tiene entre los vicarios. Contrasa Vícar, CF Las Cabañuelas, Atlético Belgrano y El Cosario, todos ellos de Vícar, más Montivel Poli Ejido, de El Ejido, y Salinas At, de Roquetas de Mar, son los equipos inscritos este año y que lucharán por el título en un único grupo, donde se enfrentarán todos contra todos, en cinco jornadas que sobre el papel se presentan muy emocionantes. Todos los encuentros se disputarán en el campo de futbol-11 de la Ciudad Deportiva, uno por jornada, de lunes a viernes, a partir de las 9,30 de la noche. Cada equipo deberá de tener inscritos un mínimo de doce jugadores y un máximo de veinticinco, además de contar con un delegado y de forma opcional un entrenador. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

