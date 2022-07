Provincia Adra estrena nuevo quiosco de la ONCE “más accesible, sostenible y eficiente” sábado 09 de julio de 2022 , 17:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Está situado en la calle Pasaje del Libro y destaca por tener una ventana lateral accesible para las personas con movilidad reducida La ciudad de Adra estrena nuevo quiosco de la ONCE en la calle Pasaje del Libro, un nuevo modelo de instalación más accesible, tanto para los agentes vendedores con discapacidad, como para las personas con movilidad reducida. Además, este habitáculo es más sostenible, ya que se han cuidado los materiales de construcción, y más eficiente, pues tiene en cuenta el ahorro energético. Destaca también de este nuevo punto de venta que, por sus características, se facilita la comunicación entre el vendedor y el público. El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha visitado este nuevo quiosco junto al director de la ONCE en la Agencia de El Ejido, Luis Muñiz, y los concejales de Diversidad Funcional y Presidencia, Patricia Berenguel y José Crespo. Todos ellos han podido comprobar, de primera mano, el funcionamiento de esta instalación. El alcalde ha aplaudido esta nueva instalación y ha agradecido a la ONCE “su importante labor en favor de la integración real de todas las personas con discapacidad”. Por su parte, Muñiz ha agradecido al Ayuntamiento de Adra “su interés y buena disposición para agilizar al grupo social los trámites y permisos necesarios que han hecho posible la instalación en Adra de un quiosco de estas características”. Como ha detallado el director, el quisco “cuenta con dos puntos de atención de venta, uno en el frontal, y el otro, que ocupa el ancho de la puerta, cumple con la normativa sobre accesibilidad en cuanto a altura se refiere, para atender a personas con necesidad de utilizar silla de ruedas”. Además, a nivel estético, se puede comprobar que por su tamaño y diseño, colabora a no obstaculizar el paso en las aceras y permite una mayor accesibilidad para las personas con discapacidad que constituye el colectivo de agentes vendedores de la ONCE, como es en este caso Belén Limonchi, ya que dispone de un ampliado confort en el interior. Gracias, precisamente esa amplitud y la existencia de una rampa lateral, una persona en silla de ruedas o con un perro guía podría vender en este habitáculo. “Esta es una muestra más de que desde la ONCE seguimos trabajando de manera incansable para alcanzar la accesibilidad universal y para que todos podamos tener las mismas oportunidades de acceder a un empleo”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.