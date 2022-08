Deportes ‘Semana 1’ de URA completada a la espera de apoyos domingo 21 de agosto de 2022 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La entidad cruzada acometerá uno de sus mayores retos históricos hasta la fecha gracias a las ‘Tortugas’, que saltarán desde el Seven al XV como la evolución natural dentro de su imparable trayectoria El pasado martes día 16 dio comienzo el trabajo para la plantilla que por ahora forma el primer equipo de Unión Rugby Almería. Faltan incorporaciones tras la salida de varios de sus integrantes, pero hay mucha continuidad en el bloque y en la ambición. Eso sí, tras dos años consecutivos, especialmente el segundo, en el que el objetivo ha sido el ascenso a División de Honor, el crecimiento y la consolidación del club sigue sin ser acorde a los apoyos económicos que tiene. Hay todavía margen y la intención es la de formar un grupo sólido y aspirante a las mayores metas, pero es necesario un mayor sustento de patrocinios. Miguel Palanca, presidente cruzado, lo ha situado como el primer mensaje que lanza el nuevo proyecto de URA: “Temporada cargada de ilusión, con humildad y ambición, pero con los pies en el suelo, ya que no podemos estar arriba si no encontramos apoyo de instituciones y sponsors del mundo de la empresa”. Con absoluta sinceridad lo ha reconocido, a pesar de su confianza en poder formar “un gran equipo”. Dice literalmente que “lo tendremos”, repasando al respecto y paso a paso que “han salido algunos jugadores por edad o por otros proyectos personales y deportivos”, y que “se mantiene el bloque de delantera”. A partir de ahí se lleva trabajando a destajo en lograr fichajes de garantías que le den al grupo lo que necesita para cerrarse siendo competitivo: “Habrá un par de incorporaciones en la tres cuartos, pero, y esto es muy importante para este club, porque supone el fruto de un trabajo de siembra bien realizado, además a los fichajes se sumará otra remesa de jugadores jóvenes que van a subir a los distintos equipos senior de toda la provincia”. Y es que “URA no va a dejar de ser, nunca, un proyecto transversal”, formado por una serie de secciones que le dan sentido: “El rugby femenino, el inclusivo y el formativo son fundamentales”. Es cierto que “el primer equipo masculino ha sido un gran reclamo, escaparate del modo de trabajar que define a Unión Rugby Almería”, pero no lo es menos que “es solo una parte del todo”. En ese conglomerado sólido de secciones con sello propio, y tras el histórico logro de URA Clan de participar en el Mundial de Rugby Inclusivo este mes de junio, el gran salto se ha reservado este año para ser escrito en género femenino. La 2022/2023 será la temporada en la que las ‘Tortugas’ salten desde el Seven al XV, “una importante apuesta de las chicas”, no otra cosa que “la evolución natural dentro de su imparable trayectoria”. Pretemporada Ya centrados en el inicio del primer equipo masculino, lo más importante es “la continuación de Hernán Quirelli ‘Falu’ como entrenador al frente de un grupo de jugadores que se han incorporado con entusiasmo al trabajo”, asegura Palanca para precisar que “se ha culminado con éxito una primera semana dedicada al apartido físico y desarrollada íntegramente en el playa”. Sobre precisamente el emplazamiento para la pretemporada, nada ha cambiado respecto a anteriores años: “Esta segunda semana será en el Rojas, pero a primeros de septiembre salimos de allí por una resiembra que no sabemos cuándo será ni qué durará”. Quedará entonces un mes justo para el inicio de la octava temporada cruzada en División de Honor B, que tendrá lugar el día 2 de octubre y que, eso sí, será en Málaga. El primer partido en casa, y se espera que con el Juan Rojas ya en perfecto estado de césped, está fechada para el día 9 de octubre, siguiente fin de semana, recibiendo a Jaén. Hasta ese momento el grueso de la preparación se va a efectuar “entre el Emilio Campra y El Toyo”. Además, se ha encontrado acomodo para URA Clan, “se desarrollará en el campo de La Legión”, y se está a la espera de poner fecha y lugar al femenino, a la Escuela y a la Academia”. En definitiva, y después de una primera reunión en la Sala de Prensa del Juan Rojas para asentar las bases de la temporada, el proyecto ha echado a rodar y debe enfrentarse a “los mismos problemas endémicos con los que se ha tenido que lidiar durante todo este tiempo”. Siempre se ha salido adelante “gracias a la gran masa social que hace posible el club y a su compromiso con el trabajo y con las ideas que marcan el camino”, pero, “en puertas del décimo aniversario desde su nacimiento estamos convencidos de que es el momento de realizar el salto definitivo, el de la consolidación económica que un proyecto así merece”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

